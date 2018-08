Ohrfeigen vom Ex-Partner

MOZ

Neuruppin (MOZ) Eine betrunkene 44-Jährige ist am frühen Dienstagmorgen in Neuruppin mit ihrem 47-jährigen Ex-Freund aneinander geraten. Beide waren betrunken – die Frau hatte 0,89 Promille, der Mann 1,11 Promille. Letzterer schlug seine Ex-Freundin mehrfach ins Gesicht. Er soll sie geohrfeigt haben, weil die Frau seine Geldbörse in einem Einkaufsmarkt verloren hatte. Nach dem Übergriff würgte und kratzte die 44-Jährige ihren Ex. Die Polizei ermittelt nun gegen beide, jeweils wegen Körperverletzung.