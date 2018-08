Betreiber fürs Kino gesucht

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Für den Betrieb des künftigen Kinos und der Gastronomie anstelle des früheren „Argus“ sucht die Stadt Inte-ressenten. Bereits klar ist, dass eine kostendeckende Betreibung fast aussichtslos ist.

Die Stadt zeigt sich wild entschlossen, das ehemalige Kino am Markt 13 mit der Argus-Klause aus dem Dornröschenschlaf wachzuküssen. Sie hat eine Consultingfirma und ein Architekturbüro beauftragt, die Machbarkeit der Rekonstruktion und der wirtschaftlichen Betreibung zu untersuchen. Nachdem die Ergebnisse in den Fachausschüssen und im Hauptausschuss vorgestellt wurden, scheint die Ausrufung eines Interessenbekundungsverfahrens sicher.

Die Berliner dwif Consulting GmbH hat sich in das Thema hineingearbeitet, eine Fülle von Daten erhoben und verarbeitet, um eine möglichst handfeste Grundlage für ihre Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu schaffen. Die Wirtschaftsberater betrachteten das gesamte Einzugsgebiet, berücksichtigten die Konkurrenzbetriebe, analysierten die Situation der Gastronomie in Strausberg – 32 Betriebe in der Stadt, 23 in engerer Umgebung bis 15 Autominuten, 141 in 30 Autominuten Entfernung – und errechneten die zu erwartenden Kinobesucher pro Jahr: 25 000.

Aufgrund des Vorschlages für die bauliche Gestaltung durch das Architekturbüro Kolb und Ripke soll das künftige „Wohn- und Geschäftshaus mit Saalbau“ einen großen Kinosaal mit 117 variablen Sitzen und einen kleineren mit 52 festen Sitzen haben. Auch ein weiterer kleiner Kulturraum für Vereins- und private Veranstaltungen ist von den Architekten eingeplant. Außerdem soll eine Ganztagesgastronomie an 365 Tagen im Jahr angeboten werden. Die Kino-Snackangebote sollen wie die Getränke – anders als bei großen Multiplex-Kinos – vor allem regionalen und lokalen Ursprungs sein.

Die Wirtschaftsberater berechneten nach eingehender Markt- und Potenzialanalyse zwei grundsätzliche Betreibervarianten: die rein private und die als „kommunales Kino“, getragen durch einen Verein und vorwiegend ehrenamtlich bewirtschaftet. Für beide gibt es nun eine normale und eine optimistische Prognose. Bei der privaten Betreibung veranschlagen die Berater ein jährliches Defizit von 206 000 bzw. 186 000 Euro. Bei der Vereins-Variante könnten bei sehr großem ehrenamtlichem Engagement und der Gründung einer Kino-Genossenschaft unterm Strich im Jahr 3300 bzw. 5400 Euro Plus stehen.

Offensichtlich sind die Wirtschaftsexperten hinsichtlich der da für nötigen 20 bis 30 Ehrenamtlichen und der zu leistenden Stunden nicht nur fürs Filmvorführen, sondern auch Reinigen, Einkaufen, Entsorgen oder Geld zur Bank bringen skeptisch, denn ihre Schlussfolgerung überrascht: „Die Gutachter empfehlen den Betrieb durch einen privaten Betreiber. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung zeigt, dass ein kostendeckender Betrieb am Standort Strausberg aufgrund der niedrigen Jahresbesucherzahl ohne weitere Zuwendung oder Förderung nicht möglich ist.“

Im Rathaus hat man sich mit dem Zuschussbedarf offensichtlich abgefunden. Fachbereichsleiterin Technische Dienste Birgit Bärmann sagte im Bauausschuss: „Wir haben uns aber trotzdem gesagt, dass wir es mit einem privaten Betreiber machen wollen. Es wäre ein Zuschussgeschäft. Das Interessenbekundungsverfahren wollen wir starten, um zu schauen, ob für Strausberg am Markt überhaupt was möglich ist.“ Im Finanzausschuss deutete sie an, dass bereits drei Interessenten auf den Start des Bekundungsverfahrens warten. Dort sagte Bürgermeisterin Elke Stadeler: „Es ist ein ambitioniertes Projekt, aber wir sollten versuchen, es anzugehen. Es wird nicht so sein, dass der Betreiber davon leben kann, wir werden ihn unterstützen müssen.“

Im Hauptausschuss interessierten sich die Stadtverordneten vor allem für die notwendigen Stellplätze. Architekt Henry Ripke hob die Hände: „Das ist Sache der Planung, das war nicht unsere Aufgabe.“ Bürgermeisterin Elke Stadeler sagte dazu: „Wir können unterm Markt keine Tiefgarage bauen, aber wir müssen zumindest gehandicapten Menschen die Möglichkeiten geben, das Angebot zu nutzen.“ Nach den Berechnungen müsste die Stadt 200 000 Euro Ablöse für nicht errichtete Stellplätze an sich selbst zahlen. Wie Bau- und Finanzausschuss zuvor, votierten die Hauptausschussmitglieder einstimmig für die Eröffnung des Interessenbekundungsverfahrens.