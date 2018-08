Kompromissvorschlag auf Zeit

Sabine Rakitin

Bernau Das Bündnis für Bernau (BfB) und die Linken unternehmen einen weiteren Vorstoß zur Senkung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen in der Stadt. Sie wollen, dass der Kostenanteil, den die Anlieger zu zahlen haben, auf maximal 60 Prozent begrenzt wird.

In Brandenburg besteht nach dem Kommunalabgabengesetz eine Beitragserhebungspflicht. Im bundesweiten Vergleich gehört die Mark damit zu den sieben Bundesländern mit Beitragserhebungspflicht. Drei Bundesländer verzichten komplett auf die Erhebung von Straßenbaubeiträgen. Sechs Bundesländer stellen es ihren Kommunen frei, Beiträge von den Bürgern zu erheben.

Nach Ansicht von Bündnis für Bernau und Linken sind Straßenbau- und Erschließungsbeiträge „grundsätzlich ungerecht, da alle Straßen von allen Bürgern und Verkehrsteilnehmern und nicht allein von Anwohnern genutzt werden“. Der Bau von Straßen und deren Ausbau und Erhaltung zählen für sie zur Daseinsvorsorge - genauso wie die Versorgung der Bürger mit Wasser und Elektrizität.

Hinzu komme, dass der konkrete wirtschaftliche Vorteil, der durch Straßenbaumaßnahmen entsteht, für die Anwohner in der Regel kaum wahrnehmbar sei bei der Anwendung des Vorteilsprinzips zur Bestimmung von Gemeinde- und Anliegeranteil oft willkürlich zu Lasten der Anwohner ausgelegt werde, argumentieren BfB und Linke. „Die Folge ist, dass Vorhaben zum Straßenausbau nicht deswegen abgelehnt werden, weil die verkehrstechnische Notwendigkeit nicht gesehen wird, sondern weil die Maßnahmen mit erheblichen Kosten für die Anwohner verbunden sind“, schlussfolgern sie und verweisen auf mehrere am Bürgerwillen gescheiterte Straßenausbauvorhaben in Bernau.

Beim ersten Versuch der beiden Fraktionen, eine Beitragssenkung für Anlieger durchzusetzen, legte die Stadtverwaltung den Antrag der unteren Kommunalaufsicht zur Prüfung vor. Die konnte sich, sehr zum Ärger vieler Stadtverordneter, nicht dazu durchringen, eine eindeutige Position zu den in Bernau geplanten Beitragssenkungen einzunehmen. Immerhin führte die Kommunalaufsicht im Mai aus, dass Anteilssätze zwar den konkreten örtlichen Verhältnissen anzupassen sind, eine Orientierung an etwa gleich großen Orten mit adäquater Siedlungsstruktur jedoch angemessen, legitim und hinnehmbar ist.

Genau daran halten sich nun BfB und Linke mit ihrem neuen Vorschlag. Sie haben sich nicht nur an der Kreisstadt Eberswalde, die eine ähnlicher Siedlungsstruktur wie Bernau besitzt. orientiert, sondern „die neu festzulegenden Gemeinde- und Anliegeranteile für die Erschließungsbeitragssatzung und die Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Bernau im Wesentlichen von den in Eberswalde gültigen Satzungen übernommen“. Sie schlagen vor, bei der Erschließung von Straßen den Anteil der Kommune generell auf 40 Prozent und den für Anlieger auf60 Prozent der Kosten festzusetzen. Im Falle des Ausbaus von Anliegerstraßen soll die Kostenteilung die gleiche sein. Bei Haupterschließungsstraßen würde der Beitrag der Anlieger zwischen 30 und 55 Prozent variieren, bei Hauptverkehrsstraßen zwischen 20 und 45 Prozent.

Unter Verweis darauf, dass „Straßen, Gehwege, Radfahrwege, Straßenentwässerung, Beleuchtung und Parkmöglichkeiten allen Bürgern zur Verfügung stehen und von allen genutzt werden“ glauben beide Fraktionen allerdings, „dass erforderliche Kosten für den Straßenausbau ausschließlich vom Staatshaushalt getragen werden müssen“. Insofern ist ihr jetziger Antrag, über den die Stadtverordnetenversammlung am 6. September entscheidet, lediglich ein Kompromiss auf Zeit.