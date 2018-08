Täglicher Kampf um den Parkplatz

Total überfüllt: Vollgeparkte Parkplätze rund um den Angermünder Bahnhof gehören zum täglichen Bild. Wer dringend zum Zug muss, hat hier keine Chance. Park+Ride sollte eigentlich so funktionieren, dass Menschen jederzeit bequem umsteigen können. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Jeden Morgen das gleiche Bild: Alle Parkplätze rund um den Angermünder Bahnhof sind überfüllt. Pendler suchen nach jedem freien Fleckchen. Die Stadt bemüht sich um Lösungen, um weitere Parkplätze zu bauen. Außerdem soll eine bessere Ausschilderung her.

Fluchend haut ein Autofahrer mit dem Handrücken aufs Lenkrad. Er fahndet auf dem hoffnungslos überfüllten Parkplatz neben dem Angermünder Bahnhof nach einem Plätzchen für den Audi. „Ich muss dringend die Bahn nach Berlin bekommen“, fleht er einen Passanten aus dem Auto heraus an. Der schickt ihn in die Gartenstraße, wo die Möglichkeiten auf einen freien Parkplatz größer sind. Von dort muss der Mann im Anzug dann gehörig wetzen, um den Zug zu schaffen.

Diese und ähnliche Situationen spielen sich jeden Tag am Bahnhofsvorplatz ab. Vom frühen Morgen bis zum frühen Nachmittag ist jede Stellfläche dicht. Die Autos parken sogar auf unbefestigten Flächen, wo früher das alte Empfangsgebäude stand. Wer nichts findet, muss sich auch noch den gesamten Weg rückwärts hinausbugsieren, weil es keine Wendemöglichkeit gibt. Vor dem Bahnhof und entlang der umgebenden Straßen Richtung Stadtzentrum gibt es nur private Parkplätze und begrenzte Zeitzonen – also nichts für Reisende. Besonders ärgerlich für Bahnfahrer: Der P+R-Platz rechts vom Bahnhof ist grundsätzlich voll, wird also seiner eigentlichen Funktion als bequeme Umstiegsvariante auf die Schiene nicht gerecht. Wer sich darauf verlässt, kommt mit Sicherheit zu spät.

Das Problem sind die steigenden Pendlerzahlen. Angermünde ist der wichtigste Bahnhof der Uckermark, Kreuzungspunkt von Bahnstrecken und Anlaufpunkt für viele Leute aus umliegenden Dörfern. Sie müssen in alle Richtungen, kommen in der Regel mit dem eigenen Auto zum Bahnhof. Verschärft wird die Situation noch durch Bahnmitarbeiter, die anstelle ihres eigenen Parkplatzes auf dem Bahngelände die öffentlichen und dichter gelegenen Stellflächen nutzen.

„Wir werden in der Heinrichstraße vor der alten Brauerei 30 neue Parkplätze bauen“, so Susanne Tahineh, Fachbereichsleiterin Planen und Bauen im Rathaus. Dort befindet sich ein schon jetzt für Stellflächen genutztes, aber ungeordnetes Gelände. Im Herbst soll die Ausschreibung erfolgen. Ob das ausreicht, ist fraglich. Denn wer mit aufmerksamen Augen morgens durch die Nebenstraßen des Bahnhofs geht, sieht überall Pendler aus den Autos steigen.

Die Stadt verhandelt daher schon längerer Zeit mit der Deutschen Bahn, um weitere Flächen in Bahnhofsnähe erwerben zu können. Allerdings gestaltet sich das äußerst zäh, weil Bahnflächen erst entwidmet werden müssen. Doch Susanne Tahineh sieht auch noch Reserven auf bestehenden Parkplätzen in der Stadt, zum Beispiel in der Gartenstraße. Dort sei immer noch etwas frei. „Wir benötigen eine bessere Ausschilderung.“ Der Weg bis zum Zug ist von dort etwas weiter.

Um den generellen Bedarf an Parkplätzen am Bahnhof zu erfassen, will das Bauamt jetzt eine Zählung durch eigene Mitarbeiter veranlassen. Darauf sollen weitere Entscheidungen aufbauen.

Bedarf gibt es auch am Bahnhof Wilmersdorf. Dort kommen sich parkende Autos und Busse in die Quere. Die Stadt will im nächsten Jahr mit der Umplanung des Bahnhofsvorplatzes beginnen, um das Problem zu lösen. Die Zahl der Pendler dürfte bis dahin weiter wachsen.