Bevölkerungsrückgang in Frankfurt ist gestoppt

Straßenbahnhaltestelle in der Heilbronner Straße: Die Einwohnerzahl in Frankfurt hat sich weiter stabilisiert.

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Bevölkerungsschwund in Frankfurt ist vorerst gestoppt. Das geht aus einer neuen Prognose des Unternehmens Wimes hervor. Demnach steigt die Einwohnerzahl bis 2022 leicht ein. Hauptgrund für die Trendwende ist der Zuzug von Flüchtlingen und polnischen Arbeitnehmern.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang kannte die Bevölkerungsentwicklung in Frankfurt nur eine Richtung: Es ging bergab. Nach der Wende verlor Frankfurt rund 30 000 Einwohner. Entsprechend düster waren auch die Zukunftsprognosen. 2009 hieß es, Frankfurt werde im Jahr 2030 nur noch 48 500 Einwohner zählen. Die letzte von der Stadt in Auftrag gegebene Bevölkerungsprognose stammt aus dem Jahr 2013. Auch sie sah einen Rückgang bis 2030 auf 52 294 Einwohner voraus.

„Bis zum Flüchtlingszuzug hat die Prognose auch gestimmt und war eine gute Planungsgrundlage für die Stadt“, erklärte Barbara Genschow vom Büro Wimes aus Rostock am Mittwoch. Das Unternehmen hat auch die letzte Studie erstellt und nun aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen fortgeschrieben. Der wesentliche Faktor für die Korrektur: Seit 2013 hat sich die Anzahl der in der Stadt lebenden Ausländer von 3083 auf 5722 erhöht, der Ausländeranteil stieg von 5,3 auf 9,8 Prozent. Neben Flüchtlingen zog es dabei vor allem polnische Staatsbürger nach Frankfurt, betont Barbara Genschow. Oberbürgermeister René Wilke (Linke) erklärte, dass dies vor allem mit besser bezahlten Arbeitsplätzen in Deutschland, dem äußerst angespannten Wohnungsmarkt in Slubice sowie den Bildungs- bzw. sozialen Angeboten zusammenhänge.

Auch bis 2030 rechnet Wimes noch mit mehr Menschen, die aus dem Umland oder Berlin nach Frankfurt ziehen als umgekehrt. Das Saldo aus Zu- und Wegzügen werde mit den Jahren jedoch kleiner. Von der allgemeinen Entwicklung her bleibe es außerdem dabei, dass die Bevölkerung zunehmende älter wird und in der Stadt mehr Menschen sterben als neu geboren werden. Die Einwohnerzahl steige daher zunächst bis 2022 von derzeit 58 483 auf 58 548 an. Danach soll sie kontinuierlich sinken – allerdings weit weniger dramatisch als bisher vorhergesagt. Wimes prognostiziert bis 2030 einen Rückgang auf 57 469 Einwohner. 2035 könnten es laut einer Projektion 56 341 sein.

Für darauf aufbauende Planungen kommt es vor allem auf die Unterschiede in den Altersgruppen ein. Die Zahl der Jugendlichen (und damit auch Schüler) etwa soll aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen seit der Jahrtausendwende und bedingt durch den Flüchtlingszuzug bis 2030 spürbar zunehmen. Zugleich rechnet Wimes mit einem stetigen Rückgang an Einwohnern im erwerbsfähigen Alter von 26 bis 65 Jahren. Demgegenüber stünden immer mehr Senioren, so Barbara Genschow. 2030 werden gut 31 Prozent der Frankfurter 65 Jahre oder älter sein. Zurzeit beträgt diese Anteil 25,3 Prozent.

René Wilke sprach angesichts der neuen Zahlen, die am Abend noch im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt wurden, von einem „guten Tag für Frankfurt“. Der deutliche Abwärtstrend sei gestoppt. „Wir können das sehr positiv zur Kenntnis nehmen. Aber es stellt uns auch vor neue Herausforderungen“, so der OB. Denn bei vielen strategischen Planungen wie der Schulentwicklung oder dem Insek, dem Masterplan für die Stadtentwicklung, „wird das für einen Paradigmenwechsel sorgen“. Zumal sich die Stadt nicht auf den Prognosen ausruhen, sondern, im Gegenteil, mit einer Zuzugskampagne noch mehr Menschen für Frankfurt (zurück)gewinnen möchte. „Nichts anderes darf der Anspruch unserer Arbeit sein.“

Unmittelbare Folgen hat die neue Prognose beispielsweise für den Stadtumbau. In den vergangenen 10, 15 Jahren habe es zum Wohnungsabriss angesichts des krassen Einwohnerschwunds wenig Alternativen gegeben, erklärte Stadtentwicklungsdezernent Jörg Gleisenstein (Grüne). „Doch jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um gegenzusteuern“. Einen weiteren Rückbau von Wohnraum über das beschlossene Maß hinaus, werde es nicht geben, unterstrich der OB. Jörg Gleisenstein ergänzte, dass das Angebot an Wohnungen sowie Wohneigentum vielfältiger werden müsse.