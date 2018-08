Burgschreiber soll künftig mehr verdienen

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Der Burgschreiber soll statt bisher 750 künftig 1000 Euro pro Monat erhalten. Dafür werde die Amtsdauer von sechs auf fünf Monate begrenzt. Mit diesem Vorschlag konnte Kulturamtsleiter Arnold Bischinger die Mitglieder des Fachausschusses für Bildung, Kultur und Sport im Kreis Oder-Spree überzeugen. Summa Summarum bedeute die Neuregelung für den Kreis einen finanziellen Mehraufwand von 500 Euro.

Hintergrund der Änderung sei, das die 750 Euro bisher ausgezahlten monatlichen Bezüge für Autoren, die sich während der Burgschreiberzeit finanziell ausschließlich auf das Stipendium stützen, eher knapp bemessen sei, so der Kulturamtsleiter. Er regt weiterhin an, den zeitlichen Beginn der Burgschreiberzeit flexibler zu fassen, um Bewerbern, die sich noch in einem vorigen Stipendium befinden, die Gelegenheit zu geben, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. Mit der Novelle will das Kulturamt dem Rückgang der Zahl der Bewerber entgegenwirken.