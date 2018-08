Bonner Firma ist raus

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Bei der Feuerwehr brennt’s. Der Gefahrenabwehrbedarfsplan für Bad Freienwalde, Wriezen, Falkenberg-Höhe und Barnim-Oderbruch liegt nach drei Jahren immer noch nicht vor. Jetzt hat das Amt Barnim-Oderbruch als Auftraggeber den Vertrag mit der Firma gekündigt.

Welche Probleme damit verbunden sind, darüber berichtete Bad Freienwaldes Stadtbrandmeister René Erdmann am Montagabend beim Sommerfest des SPD-Ortsvereins Bad Freienwalde bei Familie Gärtner. Mit dem Erstellen des alle fünf Jahre neu zu schreibenden Gefahrenabwehrbedarfplans und der Gefahren- und Risikoanalyse beauftragt wurde die Firma Forplan aus Bonn. Ihre Aufgabe war es, einen Plan für die vier Gebietskörperschaften Bad Freienwalde, Wriezen, Falkenberg-Höhe und Barnim-Oderbruch zu erstellen. Dieser Weg war so gewählt worden, um das Zusammenwirken der Feuerwehren in der Region zu fördern und zusätzlich Fördermittel dafür zu erhalten. Ein solcher gemeinsamer Plan mache aber aus seiner Sicht keinen Sinn, sagte René Erdmann am Montag rückblickend. „Jeder braucht seinen eigenen Plan“, so der Stadtbrandmeister. Doch die Entscheidung sei von den Beteiligten so gefallen. „Wir als Stadtwehrführung hätten uns im Vorfeld ein besseres Miteinander zwischen Verwaltung und Feuerwehr gewünscht.“

Dass er mit seiner Meinung nicht ganz falsch liegt, zeigt die prekäre Situation, in der sich die Feuerwehr nun befindet. Der bisherige Gefahrenabwehrbedarfsplan von Bad Freienwalde, der die Schutzziele festlegt, Investitionen auflistet und damit Arbeitsgrundlage für die Feuerwehr ist, hat am 31. Dezember 2017 seine Gültigkeit verloren. Einen neuen gibt es nicht und damit keine Entscheidungen für Investitionen. Die sind aber nötig.

Wie dringend verdeutlichte René Erdmann am Beispiel des Altranfter Löschfahrzeuges. Das LF 16 TS, 29 Jahre alt, war am vergangenen Wochenende im Einsatz beim Großfeuer in Treuenbrietzen ausgefallen. Dauerhaft. Eine Reparatur würde wenig Sinn machen, meinte der Feuerwehrchef. Also kommt nur ein neues Fahrzeug in Frage. Vielleicht ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10. Das kostet etwa 300 000 Euro. Eine 50-prozentige Förderung durch das Land wäre optimal. „Doch davon können wir nicht ausgehen“, so Erdmann. Zumal die Förderperiode bereits ausgelaufen ist. Und von einem gebrauchten Fahrzeug, wie es ein SPD-Mitglied vorgeschlagen hat, hält René Erdmann nichts. „Es verkauft doch niemand ein Fahrzeug, das fünf Jahre alt ist. Die meisten sind 20 und mehr Jahre alt.“ Zudem gab er zu bedenken, dass ein neues Fahrzeug nicht von heute auf morgen gebaut werden kann. Von der Ausschreibung bis zur Auslieferung würden gut zwölf Monate vergehen. „Dann sprechen wir von Ende 2019.“

Laut seinen Informationen stehen in den nächsten fünf Jahren Investitionen von rund 830 000 Euro an, weitere 280 000 Euro in den Folgejahren. Gerätehäuser in den Ortsteilen müssen saniert werden, unter anderem für Schiffmühle, Einsatzkleidung erneuert und Technik angeschafft werden. „Das Rad muss sich anfangen zu drehen, sonst kommen wir in einen Investitionsstau“, redete René Erdmann Tacheles.

Udo Schonert, der SPD-Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzende, sicherte dem Stadtbrandmeister die Unterstützung der Genossen zu. Er wolle das Thema so schnell wie möglich auf die Tagesordnung des Bauausschusses nehmen, dessen Vorsitzender er ist. „Am besten noch schneller, in den Hauptausschuss in der nächsten Woche“, meinte Reinhard Schmook. Mit Blick auf das Fahrzeug in Altranft schlug er vor: „Für ein neues könnten wir auch einen Kredit aufnehmen. Wir sind eine der Kommunen im Kreis, die am geringsten verschuldet ist“, so Schmook. Die Zeit für solch einen Vorschlag ist günstig. Gegenwärtig wird der Nachtragshaushalt 2018 diskutiert.

Dass der Vertrag mit der Firma Forplan zum 28. August gekündigt wurde, bedeutet aber auch, dass jetzt die Verwaltung gefragt ist. Bis Ende Oktober soll der Plan erarbeitet sein und am 6. Dezember von den Stadtverordneten beschlossen werden. „Wir werden unsere Zuarbeit leisten. Der Plan ist unsere Handlungsgrundlage“, versicherte der Stadtbrandmeister. Warum die Verwaltung das Thema solange schleifen lassen habe, wollte Detlev Wieland wissen. „Darauf kann ich ihnen keine Antwort geben“, so Erdmann.

Den Vertrag hatte das Amt Barnim-Oderbruch am 19. Mai 2015 mit der Firma geschlossen. Eine verbindliche Frist der Abarbeitung habe man darin zwar nicht vereinbart. „Aber wenn ich weiß, dass ein solcher Plan nur fünf Jahre gültig ist, dann kann ich erwarten, dass man für die Erarbeitung keine drei Jahre benötigt“, so Karsten Birkholz, Amtsdirektor von Barnim-Oderbruch, auf MOZ-Nachfrage. Er prüfe jetzt, inwieweit er Schadensersatzansprüche geltend machen könne. „Auf alle Fälle wollen wir das Geld zurück, was bereits geflossen ist.“ Wie viel das ist, das konnte der Amtsdirektor nicht genau sagen.