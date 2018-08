Feuerwehrmann bei Brand verletzt

Feldbrand in Schönow: Das Brachland mit vereinzelten Baumgruppen an der Heinrich-Heine-Straße ist extrem schnell abgebrannt. © Foto: Wolfgang Rakitin

fos

Schönow Einen Flächenbrand in Schönow haben am Mittwoch mehr als 70 Feuerwehrleute gelöscht. Ein Feuerwehrmann wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit einer Rauchgasvergiftung mit dem Rettungswagen ins Klinikum Berlin-Buch gefahren werden. Um schnelle Hilfe leisten zu können, war ein Notarzt mit einem Helikopter zur Brandstelle geflogen worden. Die Anfahrt auf der Straße hätte aufgrund der großen Verkehrsbelastung unnötig viel Zeit verbraucht.

In Schönow war Brachland an der Heinrich-Heine-Straße im Bereich des ehemaligen Kabelwerks in Brand geraten. Die Fläche war insgesamt rund vier Hektar groß, wie der stellvertretende Stadtwehrführer Robert Berger sagte. Das Feuer habe sich extrem schnell ausgebreitet. Erschwert worden seien die Löscharbeiten vor allem durch die sich ständig wechselnden Windrichtungen. Möglicherweise hat das dazu beigetragen, dass ein Feuerwehrmann Rauchgasvergiftung erlitt. Die Flammen griffen schnell auf einzelnen freistehenden Bäume und Strauchgruppen auf der unbebauten Fläche über.

Um ein weiteres Ausbreiten der Flammen in der unmittelbaren Nähe der Wohnbebauung zu verhindern, wurde ein Traktor eingesetzt, der mit einem Pflug das brennende Brachland umkreiste, wie Robert Berger erläutert.

Zahlreiche Feuerwehren waren am Mittwoch im Einsatz. Die 73 Einsatzkräfte wurden von allen Bernauer Feuwehrwehrstandorten sowie aus den Bereichen Panketal, Biesenthal, Wandlitz und Ahrensfelde gestellt. Wie Berger sagt, wurden vor allem Tanklöschfahrzeuge benötigt, um ausreichend Löschwasser an den Brandort zu bekommen. Bereits am Vorabend hatte ein Hochstand in der Nähe gebrannt. (fos)