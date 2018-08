Baucamp im Lebuser Kirchturm

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) In und um die Lebuser Kirche herum sind derzeit junge Leute zugange. Die Teilnehmer eines Baucamps helfen der Kirchengemeinde dabei, ihren Kirchturm zu entrümpeln und zu renovieren. Sie bahnen auch den Bläsern den Weg, die zum Erntefest am Sonnabend vom Turm blasen wollen.

Der große, verschließbare Container, der vor dem westlichen Seiteneingang der Lebuser Kirche, dem Aufgang zum Turm steht, füllt sich schnell. Mit großem Schwung entsorgen Anuka, Meri und Rahman darin alte Gesangsbücher, Ordner voller uralter Rechnungen und anderen „Papierkram“ aller Art. Der stammt zum großen Teil aus dem kleinen ehemaligen Büro des einstigen Lebuser Pfarrers Christian Sucker unter der Treppe. Andrei und Mateo schleppen derweil Aktenordner vom ersten Oberboden des Kirchturms die schmale Holztreppe herunter.

Die fünf jungen Leute sind die Besatzung eines so genannten Baucamps des Internationalen Bauordens. Der aus einem Projekt der katholischen Kirche hervor gegangene Verein mit Sitz in Ludwigshafen organisiert weltweit Baucamps für junge Leute. Es nehmen vorwiegend Studenten teil. „Wir hatten in der Kirchengemeinde Frankfurt schon mehrere solcher Baucamps. In Lebus gibt es so was zum ersten Mal“, sagt die Lebuser Pfarrerin Katharina Falkenhagen. Ihr Mann und sie betreuen die Teilnehmer gemeinsam mit dem Lebuser Stadtchronisten Manfred Hunger.

Sie haben die Fünf am Sonntagabend in der Kirche begrüßt und bewirtet. Unter den „Bauleuten“ sind mit Anuka Putkaradze (23), Meri Tortladze (20) und Rahman Mahammador (20) drei georgische Studenten. Andrei Venchikov (25) aus dem weißrussischen Minsk ist als angehender Finanzmanager der einzige, der ein wenig Deutsch spricht. Der Fünfte im Bunde, der Spanier Mateo Ferrer Marcus (26) hat seine Heimatinsel Mallorca fürs Baucamp verlassen. Er ist der einzige, der seine Ausbildung bereits beendet hat: Mateo ist Psychologe. Er sei erstmals bei einem solchen Austausch-Projekt dabei, wolle die Erfahrung nicht missen, erklärt der Mallorquiner.

Seit Montag entrümpeln die Helfer, die für zwei Wochen im Chorraum auf dem Kirchhof Quartier bezogen haben, zunächst den Turm. Der voll gestellte ehemalige Büroraum soll nach der Beräumung renoviert und als schlichtes Pilger-Quartier hergerichtet werden, nennt die Pfarrerin ein Ziel. Manfred Hunger hat die Bücher und Ordner gesichtet und bestimmt, was archiviert werden soll und was in den Shredder kommt.

Dass der mit Schränken und Jahrzehnte alten Aktenordnern zugestellte Aufgang zum Kirchturm frei geräumt wird und die Helfer die sterblichen Überreste verirrter Vögel von den Böden entsorgen, soll den Lebusern schon am Wochenende zugute kommen. Denn zu Beginn des Erntefest-Gottesdienstes werden am Sonnabend Nachmittag erstmals nach langer Zeit wieder Posaunen vom Kirchturm blasen.

Zu tun gibt es für die fünf Baucamper noch mehr – vom Fensterstreichen in der Kirche bis zum Beräumen eines alten Schuppens auf dem Gelände der Kita „Kirchenmäuse“, an dessen Stelle eine Turnhalle entstehen soll. In der Kita werden die Jugendlichen übrigens mit versorgt. Es schmecke, sagen die jungen Leute, unter denen zwei Vegetarier sind.

Lebus sei eine „lovely city“, eine hübsche Stadt, sagt Rahman. Manfred Hunger hat den Helfern die Stadt gezeigt. Weitere Ausflüge sollen unter anderem nach Frankfurt, an die Viadrina, nach Polen und Berlin führen. Am Wochenende werden die Helfer, die für Kost und Logis arbeiten, aber erst einmal mit den Lebusern Erntefest feiern.