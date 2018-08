Erst Geflüchtete, jetzt Helferin

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Kobra Hassani hat mit ihren erst 21 Jahren schon viel erlebt: Terror in ihrer Heimat Afghanistan, eine mehrmonatige Flucht durch Europa und Aufenthalte in Turnhallen und Containern. Nun lebt sie in Schöneiche und hilft anderen Geflüchteten.

Kritisch begutachtet sie ihre gemalten Werke. In der Freizeit greift Kobra Hassani gerne zu Pinsel und Ölfarbe. Das war nicht immer möglich.

„Wir sind im Oktober 2015 in Deutschland angekommen“, erinnert sich Kobra Hassani noch genau. Damals hatte die 21-Jährige eine mehrmonatige Flucht aus Afghanistan bis nach Europa hinter sich und ihre Familie gebracht. Warum nahm sie das Martyrium per Zug, Bus und zu Fuß auf sich? „In meiner Heimatstadt Ghazni herrschte Krieg und Terror“, erzählt sie. Es gebe dort keine Freiheiten. Wenn jemand sein Heimatland verlasse, dann seien die Probleme dort groß.

Freunde zu besuchen sei oft unmöglich gewesen, aus Angst in die Hände der Taliban-Terroristen zu fallen. Alleine der Weg zur Schule war gefährlich. Irgendwann reichte es der Familie Hassani und sie flohen über den Iran bis nach Deutschland. „Einmal sind wir drei Tage durchgelaufen“, sagt Kobra. Ihr erster Stopp war in Frankfurt am Main. Von da aus ging es für drei Wochen in eine Sporthalle nach Hamburg. „So viele Menschen in einem Raum“, erinnert sich die junge Frau. Vom Norden ging es in den Osten: Ihre nächste Bleibe war ein Container in Eisenhüttenstadt – zusammen mit zwei weiteren Familien.

„Als wir dann nach Schöneiche kamen, wussten wir zuerst nicht, wo wir hin sollten“, sagt Hassani. Mit ihren Papieren ging es zur Gemeinschaftsunterkunft in die Käthe-Kolwitz-Straße. Daraufhin folgten drei Monate in Erkner, bevor sie in Schöneiche sesshaft werden konnten.

„Die Einwohner haben uns hier sehr nett aufgenommen“, sagt sie. Mehrmals pro Woche fuhr sie nach Fürstenwalde zum Deutschkurs – und schloss das B1- und B2-Niveau erfolgreich ab. Seit anderthalb Jahren ist sie im Bündnis für Demokratie und Toleranz tätig. Immer Dienstagnachmittags gibt es für Geflüchtete und Schöneicher die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee untereinander auszutauschen. Soziale Kontakte und das Erlernen der Sprache sind wichtig. Auch, um sich nicht so fremd und alleine zu fühlen. So dolmetscht Kobra Hassani zum Beispiel für andere Afghanen, geht mit ihnen einkaufen oder zum Arzt. „Ich möchte etwas zurückgeben“, sagt sie.

Seit Juni wohnt Familie Hassani erstmals in einem eigenen Haus. „In Deutschland kann man seine Träume leben, wann man will“, ist sie überzeugt. Ihr Traum ist eine Ausbildung zur Zahntechnikerin oder Apothekerin. In ihrer Heimat hätten Frauen oft keine Wahl, würden zwangsverheiratet und müssten nur für die Familie da sein. Das drückt sich auch in Hassanis Lieblingsbild aus: Einer vollverschleierten Afghanin, die Fische weint. Sie selbst ist nun frei wie ein Fisch. „Ich trage seit einem Monat kein Kopftuch mehr.“