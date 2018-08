Wie Turnvater Jahn die Männer bewegte

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Als sich 1861 erstmals Männer in Fürstenwalde zum Turnen trafen, ging es ihnen nicht nur um eine Freizeitbeschäftigung. „Es ging um Verteidigung, um militärische Körperertüchtigung“, sagt Museumsleiter Guido Strohfeldt. Die Herren seien zwar nicht gezwungen, aber doch ermuntert worden, sich fit zu halten. 1862 hatte der Verein 97 Mitglieder.

Strohfeldt weiß das so genau, weil er sich seit Monaten intensiv mit der „Sportstadt Fürstenwalde“ auseinandersetzt. So lautet das Thema der Neuauflage von „Geschichte, Gedichte und Gesang“. Am 4. November lädt der Kammerchor Fürstenwalde zu der illustren Veranstaltung, die in vergangenen Jahren stets 500 bis 600 Gäste anlockte, in den Dom ein. „Es geht um Sport vom 15. Jahrhundert bis heute“, erklärte Chor-Sprecher Wolfgang Andres am Mittwoch beim Vorbereitungstreffen.

„Im 15. Jahrhundert führten die Leute ein körperlich anstrengendes Leben, da hatten sie wenig Zeit, sportliche Wettkämpfe durchzuführen“, sagt Strohfeldt. Doch es gab Ritterturniere. Zum Beispiel 1512 in Neuruppin. Der damalige Fürstenwalder Regierungschef, Bischof Dietrich von Bülow, weilte dort als Ehrengast. Wie sich die Kämpfe abspielten, werden die Zuhörer erfahren. „Pfarrer Haupt zitiert aus dem Turnierbericht“, verrät Andres. Mit passenden Liedern runden die rund 40 Sänger die Vorträge ab. Auch der Promi-Faktor wird an diesem Abend nicht zu kurz kommen – schließlich ist FC-Bayern-München-Mitbegründer Franz John in Fürstenwalde bestattet. „Wir schicken dem Verein Einladungskarten“, kündigte Andres an.

Doch was ist nun der älteste Sportverein Fürstenwaldes? „Die Schützengilde, heute ein Sportverein, gibt es seit 1427“, sagt Strohfeldt, „allerdings hatte auch sie damals Verteidigungsaufgaben“, schränkt er ein. Vielleicht war es doch Friedrich Jahn (1778 – 1852), der den Sport nach Fürstenwalde trug. Immerhin gründete sich 1898 bereits der dritte Turnverein in der Stadt. Der „Turnvater“ weilte auch selbst in Fürstenwalde – allerdings als Kämpfer gegen die napoleonische Besetzung. Mit dem Lied „Lützows wilde, verwegene Jagd“ nimmt der Kammerchor darauf Bezug.

Karten für die Veranstaltung kosten 5 Euro, inklusive Programmheft. Sobald das fertiggestellt ist, beginnt der Vorverkauf. Seit 2012 gibt es „Gedichte, Geschichten und Gesang“. In Vorbereitung auf die 750-Jahrfeier Fürstenwaldes 2022 wurde die Reihe aufgelegt.