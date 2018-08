Jamlitz wird zum Mekka der Kunstfreunde

Jörg Kühl

Jamlitz (MOZ) Wer mit den Jamlitzer Künstlern Bernd Beck (Glashütte 2) und Udo Keck (Hauptstraße 30), beide ausgebildet an der HdK Hochschule der Künste in Berlin, ins Gespräch zu kommen und ihre Grafiken, Aquarelle und Skulpturen kennen lernen möchte, der sollte sich den Jamlitzer Ateliertag nicht entgehen lassen: Der findet am Samstag schon zum dritten mal statt. Die Ateliers sind ab 11 Uhr ganztags geöffnet.

Familie Seiffert lädt am Ateliertag in das Gartenatelier „Pisspott“ Schwarzer Weg 2) ein, um in die Kunsthistorie des Ortes Jamlitz einzutauchen. Im ehemaligen Atelier von Walter Kühne (1875-1956) und Erich Seiffert (1898-1944) werden in diesem Jahr die etwas weniger bekannten Porträts von Walter Kühne gezeigt. Ob bei Kaffee, Kuchen oder einem Glas Wein: der Ateliertag bietet reichlich Gelegenheit zu schauen, zu staunen, zu plaudern und sich auszutauschen.

Ab 19.30 Uhr sind Besucher eingeladen dabei zu sein, wenn der Ateliertag im Pisspott ausklingt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.