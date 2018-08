Maik Erdmann organisiert Skatturnier

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Maik Erdmann spielt seit seiner Jugend Skat. Regelmäßig aber erst seit fünf, sechs Jahren in Schulzendorf. „Dort treffen sich die ortsansässigen Vereine wie Angler, Feuerwehr und Blasorchester zwischen November und März zu vier Turnieren in der Gaststätte ,Märkischer Reiterhof“, erzählt der 50-Jährige und hat dort selbst schon vier Pokale und mehrere Sachpreise eingeheimst.

Vor allem ältere Spieler würden davon erzählen, dass sie früher zu Turnieren mit bis zu 100 Teilnehmern in der Region gefahren sind. In Schulzendorf seien es heute bis zu 25 Aktive und das sei schon recht viel. Für ihn seien die Erinnerungen der Ausgangspunkt dafür gewesen, über einen Wriezener Stadtpokal nachzudenken, erzählt Maik Erdmann und freut sich, dass er für die Veranstaltung auch den Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) gewinnen konnte. Die Stadt werde den Pokal stiften, der dann durch den Bürgermeister überreicht wird.

Ausgerichtet wird das Skatturnier am 6. Oktober im Humpensaal in der Kanalstraße. Maik Erdmann dankt nicht nur Gastgeber Andreas Ewald, sondern auch den einheimischen Unternehmen, die bereits 25 attraktive Preise zur Verfügung gestellt haben. Zudem werde von Bodo Lilienkamp ein Büfett vorbereitet. „Bei ihm in Schulzendorf spielen wir immer zwei Runden, essen dann gemeinsam, danach folgt eine dritte Runde und die Auswertung“, berichtet Maik Erdmann und fügt hinzu, dass so ein Turnier nach fünf, sechs Stunden zu Ende geht. Das werde beim Stadtpokal ähnlich sein.

Anmeldungen sind bis zum 30. September über Telefon 0172 7824056 oder per E-Mail maikerdmann@moz.de möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person. Beginn ist 15 Uhr.