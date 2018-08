Fast 50 000 Euro für gemeinnützige Projekte

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Kreisverkehrswacht Barnim bekommt 5000 Euro, um den Belag der Übungsfahrbahn auf ihrem Fahrsicherheitstrainingsplatz in Bernau zu erneuern und zu erweitern. Dem Murmel-Verein, der im Bernauer Stadtteil Schmetzdorf eine Kita betreibt, helfen 3500 Euro das Bad im Krippenbereich unter anderem mit einem Wickeltisch in für die Erzieherinnen zumutbarer Höhe auszustatten. Und der Hebewerk-Verein kann für 3000 Euro seine Lastenrad-Flotte um ein Elektofahrzeug aufstocken. Im ersten Halbjahr 2018 ist beim PS-Lotteriesparen der Sparkasse Barnim ein Zweckertrag von 48 821,82 Euro erwirtschaftet worden, der jetzt an 22 Vereine übergeben werden konnte. „Die Bandbreite der Empfänger beweist eindrucksvoll, wie vielfältig das Ehrenamt in unserem Landkreis ist“. sagte Uwe Riediger, Vorstandsvorsitzender des Geldinstitutes, bevor der Gratulationsmarathon im Sparkassenforum an der Michaelisstraße 1 in Eberswalde begann.

Dass die Sparkasse zweimal im Jahr Geld für gemeinnützige Projekte ausschütten kann, hat sie ihren Kunden zu verdanken, die emsig PS-Lose kaufen, die pro Stück fünf Euro kosten. Vier Euro davon werden zum Jahresende dem Erwerber gutgeschrieben, 75 Cent davon sind der eigentliche Glücksspieleinsatz. Monatlich gibt es Verlosungen mit beträchtlichen Gewinnchancen. 15 Cent fließen als örtlicher Zweckertrag an die Sparkasse zurück, weitere zehn Cent gehen an die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, die ausgewählte überregionale Kulturereignisse wie den Choriner Musiksommer fördert. „Jeder Losbesitzer kann gewinnen, aber von vornherein stehen die Barnimer Ehrenämtler als sichere Gewinner fest“, rührte Uwe Riediger die Werbetrommel für das PS-Lotteriesparen. 323 829 Lose befinden sich im Bestand der Sparkasse Barnim.

22 Empfänger konnten mit Zuschüssen bedacht werden, 32 Anträge waren beim Geldinstitut eingegangen. Die bewilligten Beträge reichten von 5000 bis 670 Euro.

Zu den Nutznießern gehören Nieder- und Oberbarnimer Institutionen gleichermaßen. So konnte sich der Förderkreis der Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg in Wandlitz über 4000 Euro freuen, die in die Reittherapie fließen. Und Grün-Weiß Oderberg erhält 1800 Euro für Kindertanzkostüme.(sk)