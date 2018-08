Vom Gutshaus zum Kinderheim

Steffen Tuchscherer

Stolpe Im Schatten der Burg Stolpe steht das Schloss der Familie von Buch. Die Buchs zählten zu den ältesten Adelsfamilien der Uckermark. Verschiedene Hinweise lassen vermuten, dass das Adelsgeschlecht im 14. Jahrhundert in Stolpe ansässig wurde. Aber erst 1423 belegt eine Urkunde, das Burg und Stadt einem Siegfried von Buch gehörten.

Siegfrieds Sohn Hans von Buch wechselte während der brandenburgisch-pommerschen Grenzkonflikte mehrfach die Seiten. 1446 stand er auf Seiten der pommerschen Herzöge, weshalb der brandenburgische Kurfürst Friedrich II. die Stolper Turmburg eroberte und sozusagen die Treue derer von Buch gewaltsam einforderte. Am 22. Januar 1446 bekundete Hans von Buch den Treueeid gegenüber dem Kurfürsten und erhielt erneut die Ländereien Stolpe. Aber die im Kampf teilweise zerstörte Burg wurde nicht wieder aufgebaut. Es ist anzunehmen, dass in diesen Jahren das erste Stolper Schloss als neuer Wohnsitz der Familie errichtet wurde.

Das neue Schloss entstand Mitte des 16. Jahrhunderts als zweigeschossiges gotisches Gutshaus mit Renaissance-Elementen am Giebel. Über das genaue Baujahr gibt es unterschiedliche Quellen. Im 18. Jahrhundert erfolgte der Anbau eines Seitenflügels als Gästehaus. Zum Schloss gehörte außerdem eine Parkanlage, die später nach Plänen von Lenné gestaltet wurde und das Erbbegräbnis der Familie einschloss. Anfang des 19. Jahrhunderts ließ Adolf-Friedrich von Buch für seine Familie dort ein Mausoleum errichten. Heute befindet sich dort auch das Grab des wohl berühmtesten Vertreters der Familie, des Geologen Leopold von Buch.

Am 5. Februar 1917 vernichtete ein Feuer den größten Teil des Schlosses. Die von Buch bewohnten zu dieser Zeit das Schweizer Haus gegenüber. Dennoch wurde geheizt und ein Funkenflug setzte wahrscheinlich den neuen Holzfußboden in Brand. Die Löscharbeiten gestalteten sich bei minus 30 Grad schwierig, so dass das Schloss bis auf den Seitenflügel ausbrannte. Dabei ging fast das gesamte Inventar verloren. Eine alte Chronik benennt einen Schrank, ein Spinett, eine Truhe, eine Uhr und verschiedene Porzellanteile als das Einzige, was aus den Flammen gerettet werden konnte. 1921/22 erfolgte der Wiederaufbau nach historischem Vorbild. Allerdings wurde statt eines hinteren Seitenflügels eine Terrasse angelegt.

Einer zweiten Vernichtung entging das Haus nur durch einen tragischen Irrtum. Im benachbarten Bölkendorf stand 1943 eine Bunkeranlage, die der Kommunikation zu den U-Booten der Kriegsmarine diente. Diese Anlage konnte aufgrund ihres massiven Baus nicht zerstört werden. Also plante man seitens der Alliierten die Tötung des Personals, welches im Schloss Stolpe Quartier bezogen hatte. Am 18. November 1943 starteten britische Spezialbomber zu diesem Angriff. Doch der Aufklärer, der das Ziel markieren sollte, hielt das Gutshaus von Neu-Galow für das Stolper Schloss. Bei dem Angriff starben 27 Menschen.

Zum Kriegsende flüchtete der letzte Stolper Schlossherr mit seiner Familie. Das Gutshaus wurde geplündert. Ab 1946 diente es als Heim für verwahrloste Kinder und dann als Jugendwerkhof. Hier sperrte man straffällige oder nicht linientreue Jugendliche ein. 1961 schloss man den Jugendwerkhof. Das Spezialkinderheim „Hanno Günther“ blieb bis zur Wende Nutzer. Heute wird es als Kinder- und Jugendeinrichtung von der „Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung brandenburgischer Kinder und Jugendlicher“ betrieben.