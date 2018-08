Kutterruderer holen drei Meisterschafts-Medaillen

Andreas Lüttich

Halle (Saale) Die Kutterruderer vom Seesportclub Wendisch Rietz können nach den nationalen Titelkämpfen in Halle an der Saale eine positive Bilanz ziehen. Sie holten auf zwei Strecken insgesamt drei Medaillen.

Das Laternenfest in Halle mit seinen vielen Besuchern und interessierten Schaulustigen bildet seit Jahren eine fantastische Kulisse für spannende Wettkämpfe im Kutterrudern auf der Saale. In diesem Jahr wurden vom WSC Halle in diesem Rahmen die deutschen Meisterschaften über 1000 und 5000 Meter organisiert.

Wie immer sind diese Wettkämpfe der absolute Höhepunkt der Saison. Zuerst gingen die Frauen-Teams über die lange Distanz an den Start. Die Wendisch Rietzer Damen wurden im Training vom erfolgreichen Coach Jörg Wenke auf den Wettkampf vorbereitet und brannten darauf, ihr Können unter Beweis zu stellen. Wenke hatte die Mannschaft sehr gut auf das Rennen eingestellt und spornte sie unterwegs als Steuermann zur Höchstleistung an. Sie erkämpften sich bei heftigem Wind unter dem Beifall des Publikums einen hervorragenden dritten Platz.

Nach einer kurzen Pause folgte der Wettkampf der neun Männer-Mannschaften. Die Vorbereitung verlief für die Ruderer aus Wendisch Rietz auch in diesem Jahr nicht optimal. Auf der Strecke fand die Mannschaft jedoch unter Schlagmann Andre Posaschkow schnell den idealen Rhythmus und erkämpfte sich im letzten Drittel nach einer von Bootsteuerer Eckhard Röhl sehr gut gefahrenen Wende den zweiten Platz. Die Wendisch Rietzer mussten sich einmal mehr nur der Mannschaft aus Rathenow geschlagen geben.

Die Rennen über die 1000 Meter Strecke standen am zweiten Tag auf dem Programm. Die Wendisch Rietzer Frauen ruderten hoch motiviert in gleicher Besetzung in einem optimalen Rennen auf den zweiten Platz und konnten sich über die Silbermedaille freuen.

Bei den Männern wurde das Boot für dieses Rennen umbesetzt. Ruderer, die bisher nicht zur Stammbesatzung gehören, sollten sich im Wettkampf beweisen und Erfahrungen sammeln. Nach einem guten Rennen erreichte die Mannschaft den siebten Platz.

Die seit Jahren erfolgreichen Kutterruder vom Seesportclub Wendisch Rietz setzten mit diesem Abschneiden bei den nationalen Titelkämpfen die Tradition fort und können sehr zufrieden sein. Vor allem die Leistung des Frauenteams unter Jörg Wenke stimmt für die Zukunft optimistisch. Den nächsten Höhepunkt bildet traditionell zum Abschluss der Saison die Teilnahme am Grachtenrace in Amsterdam am 13. Oktober über eine Streckevon 23,9 Kilometern.(alü)

Frauen: Birgit Wulff, Diana Hartmann,Ricarda Schulze, Doreen Müller, Annet Thiele, Judith Schenk, Doreen Rasch, Susanne Giesel, Heike Schöneich und Steuermann Jörg Wenke

Männer: Andre Posaschkow, Nico Hart-mann, Klaus Lehmann, Andreas Lüttich, Martin Jordan, Thomas Jordan, Rene Wulff, Ralf Pröseler, Volker Heinrich, Toni Radusch, Kai Uwe Schöneich, Jörg Thiele, Uwe Giesel und Steuermann Eckhard Röhl