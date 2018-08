Handballerinnen vor Saisonstart

Roland Hanke

Grünheide (MOZ, Roman Hawlitzky) Nun wird es auch für die Handball-Frauen des Grünheider SV in der Verbandsliga Nord ernst. Das Team von Trainer Roman Hawlitzky muss im ersten Punktspiel am Sonntag, ab 16 Uhr, bei Aufsteiger HSV Müncheberg/Buckow ran.

„Wir gehen gut vorbereitet in neue Spielzeit“, sagt Haw-litzky, der weiter Roland Rochow an seiner Seite hat. Zum Trainingsauftakt Anfang Juli hatte das Duo einen großen Kader von 21 Spielerinnen aus erster und zweiter Mannschaft begrüßen können. Mit einem Lauftest machten sich die Trainer erst mal ein Bild vom Fitnessstand. In den folgenden Wochen hieß es bei schönstem Wetter Schwitzen für die neue Saison. Abkühlung boten nur die Schwimmeinheiten im Grünheider Werlsee.

Mit einem Trainingsspiel gegen die TuS Hellersdorf (19:19), einer Turnierteilnahme beim FES B-Cup in Berlin (Platz 2) und einem Vorbereitungsturnier in Bad Doberan (Platz 3) war derAugust dann sehr Handball-intensiv.

„Insgesamt hat sich unser Kader zur Vorsaison kaum verändert. Mit Lou Barke konnte ein junges Nachwuchstalent gewonnen werden“, erklärt Hawlitzky. Sie kommt aus Friedrichshagen zum GSV, bei dem ihre ältere Schwester das Tor hütet. Mit Tanita Teske gehört auch eine Rückkehrerin zur Mannschaft. Sie hat sich beruflich verändert und kann nun wieder für ihren Heimatverein auflaufen.

„Einziger Wermustropfen der Vorbereitung war die Verletzung von Lena Pfeil. Sie hat sich den kleinen Finger gebrochen und fällt vorläufig aus“, erklärt der GSV-Coach. Jule Diederitz und Sandra Pohle werden den Grünheider Damen in dieser Saison nicht zur Verfügung stehen. „Sie unterstützen die Nachwuchsabteilung, denn beide sind schwanger“, sagt Hawlitzky.

Der Saisonauftakt am Sonntag sei keine leichte Aufgabe, feiern die Damen von der Löcknitz doch am Vorabend die Hochzeit von Sandra Pohle und deren Freund Tino. „Eine Ausrede soll das aber für die Mannschaft nicht sein, einen schwachen Start wie in der vorigen Saison gilt es unbedingt zu vermeiden“, erklärt der Trainer. Genaue Ziele wurden zwar noch nicht formuliert, aber eine Verbesserung gegenüber Platz 7 aus dem Vorjahr scheint möglich.