Noch kein richtiger Gradmesser

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) „Dass die Saison für uns ganz schwer wird, wissen wir alle – der heutige Gegner gehört zu den Ligafavoriten, da ist solch eine Niederlage kein Maßstab für uns. Wir haben heute viel gelernt und müssen fleißig weiter arbeiten.“ Diesem Fazit von Übungsleiter Björn Grulich, der die C-Junioren des FC Schwedt zusammen mit Torsten Kämke als Aufsteiger in der Brandenburgliga führt, kann man nur zustimmen und den Jungs zurufen: Weiter mutig bleiben, so wie das in der Schlussviertelstunde auch gegen den übermächtigen RSV Eintracht trotz der 0:5-Niederlage gezeigt wurde!

Schon rein körperlich stand da ein überlegener Kontrahent auf dem Platz in der Waldsportanlage. Die Oderstädter, die im Vorjahr in viel anderer Besetzung souverän die Landesklasse gewonnen hatten, haben nun etliche bisherige D-Junioren im Kader, die ihre erste Großfeld-Saison erleben. Da werden die Wege deutlich länger, die Kräfte müssen gut eingeteilt werden. Gerade zu Beginn des Spieljahres gibt es da in der Eingewöhungsphase viel zu lernen. Doch den Spielplan kann man sich nicht aussuchen – dass nun gleich ein übermächtiger Gast anreiste, der letztlich aber durchaus reichlich lobende Worte für den Aufsteiger fand, war nun einfach so. Schon nach gut zwei Minuten hieß es 0:1 durch Jasper Kahl, zwei weitere Treffer folgten bis zur Pause, ehe nochmal Kahl (42.) und Jannick Möhr (46.) den 0:5-Endstand herstellten.

Aber schon an der Torfolge ist abzulesen, dass die Oderstädter in den letzten 25 Minuten sehr anständig dagegen hielten. Torgefahr, überhaupt Offensivdruck hielten sich noch in Grenzen, aber zumindest versuchten es Tim Frühbrodt (58.) und Davin Kristahn (59.) mal mit Abschlüssen. Im Tor verhinderte Tony Müller weitere Gegentreffer. Jetzt geht es zum BSC Preußen, der seinerseits bei Brieske/Senftenberg mit 5:0 gewann.

Schwedt: Tony Müller – Benito Grulich, Josef Thiele, Maurice Christoph (Davin Kristahn), Kacper Fedorowicz, Toni-Franco Stabrey, Tim Frühbrodt, Max Steffini, Luca Flemming, Jonas Buchholz (Iven Bütow), Ramon Rybin (49. Emil Skara)