Flaig-Elf unterliegt im Duell der Absteiger

Udo Plate

Brieselang (MOZ) Es bleibt dabei: Für die Fußballer von Victoria Seelow gibt es gegen die Elf von Grün-Weiß Brieselang nichts zu erben. Setzte es in der vergangenen Spielzeit mehr oder weniger zwei heftige Schlappen in der Oberliga Nord, so zog die MOL-Kreisstadtelf zum Saisonstart in der Brandenburgliga bei der Mannschaft von Übungsleiter Peter Schlüter erneut den Kürzeren. Trotz einer 1:0-Pausenführung mussten die Victorianer sich beim Abpfiff des Unparteiischen Stefan Lüth mit 1:3 geschlagen geben.

Seelow erwischte auf dem Kunstrasenplatz in Brieselang den besseren Start und Abwehrspezialist Sebastian Lawrenz stellte vor 125 Kiebitzen in der 26. Minute seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Der Blondschopf erzielte die zu diesem Zeitpunkt verdiente Gäste-Führung. In der Folge verpassten es die Gäste, den Vorsprung auszubauen. „Wir sind einfach nicht in die Räume gegangen, die uns Brieselang geboten hat. Ich hätte mir mehr Zielstrebigkeit in der Offensive gewünscht“, haderte Seelows Teamchef Jens Gundlach. Ergo ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff setzten die Gäste weiter auf offensiven Tempofußball und vernachlässigten merklich die Abwehraktivitäten. Brieselangs eingewechselter Dragan Erkic wusste die Gunst der Stunde zu nutzen. Fast mit der ersten Ballberührung sorgte er für den Ausgleich (52.). Seelow verfiel in eine Schockstarre und so hatte Christian Czeponik wenig Mühe, ein Solo durch die gesamte Seelower Hälfte zum 2:1 (62.) für die Heimelf einzulochen. Für die Entscheidung zeigte sich erneut Dragan Erkic, der zum 3:1 (88.) traf, verantwortlich. „Unsere Halbherzigkeit in der Zweikampfführung haben die Brieselanger gnadenlos und konsequent genutzt. Uns mangelt es derzeit an der mannschaftlichen Geschlossenheit“, hatte indes Cheftrainer Peter Flaig ausgemacht.

Victoria Seelow: Artur Tumaszyk - Nabiel Nasser, Sebastian Lawrenz, Jevgenijs Kosmacovs, Dawid Jankowski - Piotr Rymar, Rick Drews, Pawel Noga (76. Anstasios Alexantropoulos), Sebastian Jankowski - Marcel Georgi (73. Toni Labes), Robert Budzalek (76. Till Schubert)

Tore: 0:1 Sebastian Lawrenz (35.), 1:1 Dragan Erkic (52.), 1:2 Christian Czeponik (62.), 3:1 Dragan Erkic (88.) – Schiedsrichter: Stefan Lüth (Hennickendorf) – Zuschauer: 125