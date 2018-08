KG holt drei Freistil-Ringer

Jörg Richter

Frankfurt/Eisenhüttenstadt Ab Sonnabend kämpfen die Ringer der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt wieder um Regionalliga-Punkte. Auftaktgegner ist ab 18.30 Uhr in der Boxerhalle des Sportzentrums Frankfurt an der Stendaler Straße der RSK Gelenau.

„Das wird eine richtig, spannende Saison“, verspricht Trainer Marc Wentzke, der die Regionalligamannschaft der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt betreut, den Fans des Ringkampfsportes. Nach den Strukturänderungen der Regionalliga Mitteldeutschland als zweithöchste Kampfklasse bekommt es das Team um Marc Wentzke ab Sonnabend mit starken Konkurrenten zu tun. Mit dem RSV Rotation Greiz stieg der Staffelsieger des Vorjahres in die 1. Bundesliga auf, der KSC Motor Jena und AC Germania Artern zogen ihre Mannschaften aus den Ligenbetrieb zurück, der SV Weißwasser stieg in die Landesklasse ab und auch die WKG Pausa/Plauen II kämpft zukünftig in der Landesliga Sachsen.

Damit verblieben neun Mannschaften in der Regionalliga Mitteldeutschland, die in einer Staffel in Hin- und Rückrunde den Meistertitel auskämpfen. „Alle Mannschaften haben sich gut verstärkt, das Niveau der Staffel dürfte sich durch die Zusammenballung der besten Teams in nur noch einer Staffel weiter erhöhen“, erwartet der KG-Trainer spannende Kämpfe und knappe Kampfverläufe. Doch auch die Verantwortlichen der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt haben nicht geschlafen und sich vor allem nach Verstärkungen in den Freistil-Gewichtsklassen umgesehen. So kämpfen künftig Steve Brylla (66/71 kg) und Schwergewichtler Daniel Geist für die Oderstädter, die vom AC Germania Artern zur Kampfgemeinschaft kommen.

Vor allem Daniel Geist ist in den schweren Gewichtsklassen eine wichtige Verstärkung für das Team von Marc Wentzke und auch Steve Brylla verfügt über reichlich Zweitligaerfahrung. „Beide haben andere Angebote ausgeschlagen, sehen die positive Entwicklung in unserem Team und haben sich für uns entschieden“, freut sich Wentzke auf die Neuzugänge aus Artern.

Auch die Gewichtsklassen 80 und 86 Kilogramm der Freistilversion gehörten im Vorjahr zu den Schwachpunkten der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt, die nach den Endrundenbegegnungen der vergangenen Saison einen guten vierten Platz erkämpft hatte. Hier wurde die Mannschaft mit Andrzej Grzelak verstärkt, der zuletzt in der 2. Bundesliga für den Staffelfavoriten AV Germania Markneukirchen kämpfte. In der vergangenen Saison punktete Grzelak in der polnischen Profiliga.

„Wir hatten keine Abgänge, unsere starken Griechisch-Römisch-Spezialisten mit Erik Weiß, Damian Hartmann und Heimkehrer Brian Tewes, der aus Greiz zurück an die Oder kam, sind mit den Verstärkungen nun weitaus variabler in der Mannschaftsaufstellung“, so Marc Wentzke, der sich mit seinem Team das Ziel setzt, einen vorderen Mittelfeldplatz zu erkämpfen.

Dabei wird der Trainer auch selbst noch ins Kampfgeschehen eingreifen, der bei den diesjährigen Deutschen Männermeisterschaften Bronze gewann. Dabei sieht er den AV Germania Markneukirchen, sowie das neuformierte Team des 1. Luckenwalder SC, aber auch den RV Thalheim als Favoriten. Hinter diesen Mannschaften will die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt mit den anderen Teams auf Augenhöhe kämpfen. Erster Gegner ist in der Boxerhalle an der Stendaler Straße RSK Gelenau.