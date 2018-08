Gegen Favoriten teuer verkauft

Hartmut Miersch

Finowfurt Den erwartet schweren Stand hatten die Landesliga-Männer des Finowfurter SV in der ersten Runde des Landespokals. Gegen ausnahmslos höherklassige Gegner verkauften sich die Schorfheider so teuer wie möglich, hatten aber keine echte Chance für das Erreichen der zweiten Runde.

Im ersten Spiel gegen Blau-Weiß Wusterwitz (Verbandsliga) war den Gastgebern die Nervosität lange anzumerken. Zwar führte man schnell 1:0, dann aber ging lange Zeit nichts mehr und der Favorit enteilte schnell auf 1:7. Erst nach dem Wechsel (3:12) fingen sich die Barnimer und konnten die Partie offener gestalten. So trotzte man dem Verbandsligisten in Halbzeit zwei immerhin ein 10:10-Unentschieden ab und beim 13:22 am Ende stand ein respektables Ergebnis.

Im Spiel um Platz drei gegen den Verbandsligisten HC Neuruppin steigerten sich die Finowfurter nochmals und legten ihre Nervosität ab. Als sie beim 7:5 erstmals führten, kochte das wieder gut gefüllte FSV-Sportzentrum und die Fans gaben wie immer alles. Beim Stand von 10:9 für Neuruppin wurden die Seiten gewechselt und Finowfurt blieb weiter dran (13:12, 15:13). Erst gegen Ende der Partie konnte sich der Favorit aus Neuruppin leicht absetzen und spielte nun seine Schnelligkeitsvorteile aus (19:15). Mit Cleverness undRoutine brachte der Verbandsligist die Partie dann noch sicher zum 22:18 nach Hause, auch wenn die Schorfheider bis weit in die Schlussphase hinein ein ebenbürtiger Gegner waren.

Das Finale um den Einzug in die nächste Pokalrunde sicherte sich schließlich der haushohe Favorit MTV 1860 Altlandsberg (Ostsee-Spreeliga) mit einem standesgemäßen 33:13-Erfolg gegen Blau-Weiß Wusterwitz.

FSV-Trainer Toni Renz nach dem Pokal-Turnier: „Meine Mannschaft hat sich teuer verkauft und ist mit Anstand aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Mehr ging nicht. Für uns war es vielmehr eine optimale Vorbereitung auf die nun beginnende Punktspielsaison, auch wenn heute noch drei Stammspieler fehlten“.

Finowfurt: Enrico Kroll – Mario Weise (3), Marcel Voigt (3), Karsten Gerlach (1), Ronny Krell (3), Mario Manns (10), Marcel Voss (3), Christopher Thiele (2), Dennis Dziellack (3), Marco Derbolowsky (3)