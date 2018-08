Landespokal zur Vorbereitung genutzt

Anett Hanke

Finowfurt Die Frauen des Finowfurter SV aus der Handball-Verbandsliga Nord sind im Handball-Landespokal ausgeschieden. In der ersten Runde mussten sie in der Grünheider Löcknitzhalle gegen den gastgebenden GSV und den MTV Altlandsberg antreten.

Der Gegner im ersten Spiel war Gastgeber und Liga-Konkurrent Grünheide. Das Spiel der Barnimerinnen begann konzentriert und stabil in der Abwehr, über die wendigen Halbspieler und Konter gelang schnell eine 6:1-Führung. Nach einem ersten Abtasten war es in diesem Spiel stets der FSV, der das Spiel zu dominieren wusste und mit einer stabilen 14:3-Führung in die Pause ging.

In Halbzeit zwei gesellten sich zu herrlichen Treffern über das starke Kombinationsspiel nun auch alle anderen Spielerinnen mit sehr ansehnlichen Aktionen. Julia Griffel und Sophie Napp, die erstmals im Finowfurter Trikot mitspielten, zeigten guten Einsatz sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Auch die aus der Babypause zurückgekehrte Kristina Syhring trug sich erfolgreich in die Torschützenliste ein. Mit einem 28:6-Sieg gewannen die Schorfheiderinnnen dieses Match sicher.

Im zweiten Spiel mussten die Frauen gegen die 3. Liga Vertretung vom MTV Altlandsberg ran. Nicht nur vom Papier her war der MTV Favorit auf den Einzug in die zweite Runde. Von Anfang an blieben die Altlandsbergerinnen unbeeindruckt vom Finowfurter Angriff und spielten ihr Spiel. Jeder noch so kleine Fehler bei den Barnimerinnen lud zu schnellen Gegentoren ein. Zügig setzte sich der Favorit über eine starke Abwehr und flinke Außenspieler Tor um Tor ab (3:7; 6:18).

Zu viele und hart erarbeitete Torchancen ließen die Finowfurterinnen liegen. Dennoch galt es hier, Erfahrungen zu sammeln und Spaß zu haben. Nadine Stanke war die erfolgreichste Schützin. Erwartungsgemäß setzte sich der MTV Altlandsberg am Ende deutlich mit einem 32:8 durch und zieht in die zweite Runde des Pokals ein.

Am Sonntag beginnt für die Finowfurterinnen die Punktspielsaison in der Hans-Wendt-Sporthalle. Die Handballerinnen empfangen den HSV Falkensee II um 15 Uhr. Diese Partie wird ein erster Gradmesser für die neu formierte Damenmannschaft sein. Um 17 Uhr treten die FSV-Männer gegen die TSG Liebenwalde an. Alle Mannschaften freuen sich über die lautstarke Unterstützung von der Tribüne und laden herzlich zum ersten Heimspieltag ein.

Finowfurt: Franziska Lübge, Laura Trettin (beide Tor), Nadine Stanke, Annett Hanke, Conny Berndt, Christina Döhring, Kristina Syring, Luisa Eschert, Sophia Müssig, Celina Heinrich, Julia Griffel, Sophie Napp, Lara Philipp, Nadine Evers