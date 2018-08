Ein Ausrufezeichen in Unterzahl

Lothar Würfel

Frankfurt/Fredersdorf Vor dem Saisonauftakt gab es noch ein team-bildendes Event in der Marina Schlaubetal mit Paddeln, Drachen- und Motorbootfahrten – derart motiviert starteten die Handball-Jungen des HSV Frankfurt mit zwei Siegen in die neue Serie der Kreisliga D. Und dabei setzte vor allem die B-Jugend gegen den MTV Altlandsberg ein Ausrufezeichen.

Drei Spieler fehlten krank oder verletzt, Hilfe von der C-Jugend gab es aus eben diesen Gründen auch nicht, und so gingen die Oderstädter nur mit fünf Feldspielern in die Partie gegen die Randberliner, die immerhin zwei Wechselspieler zur Verfügung hatten. Aber die Gastgeber setzten die taktische Linie von Beginn an konsequent um, konzentrierten sich darauf, mit Zeit und Kraft hauszuhalten. Zudem kompensierte Helge Remenz im Tor mit einer starken Leistung vieles von dem, was der Abwehrverband aufgrund seiner ständigen Unterzahl auch durch gutes Verschieben nicht auffangen konnte. Über die Stationen 4:1, 6:3 und 7:6 ging es mit einem 8:9 in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel sollte sich eigentlich die numerische Überlegenheit des MTV durchsetzen. Aber nichts dergleichen, im Gegenteil. Veith Kaspar glich aus, Marvin Thiele setzte mit großer Übersicht seine Mitspieler immer wieder gut in Szene, Paul Haustein stiebitze dem Gegner bei dessen Anwurf den Ball und traf zum 21:19 für den HSV.

Jetzt gingen die Altlandsberger zur Manndeckung über. Aber die Frankfurter ließen sich nicht zu technischen Fehlern provozieren, Eric Schlafke konnte nach einem Lauf diagonal über das Spielfeld mit einem sehenswerten Tor das 22:20 klarmachen, und drei Sekunden vor Schluss belohnte der hervorragend aufgelegte Daniel Platkevicius mit seinem neunten Treffer zum 23:22 die geschlossene Mannschaftsleistung des HSV. Ein bemerkenswerter Erfolg, der nicht nur die Zuschauer begeisterte.

Die Frankfurt C-Jugend musste zum Auftakt bei der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf antreten, hatte nur in den ersten zehn Minuten einige Anlaufschwierigkeiten nach der fast halbjährigen Pause ohne Spielbetrieb. Zudemmussten die aus Eisenhüttenstadt gekommenen Akteure erst ihren Platz finden. So gerieten die Gäste teilweise mit drei Torenin Rückstand, aber schon zur Pause hieß es 9:4 für den HSV, am Ende stand ein 22:10-Auiswärtssieg zu Buche.