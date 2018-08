Der Fast-Absage folgt Gold

Joachim Weihrich, Roland Hanke

Wesel (MOZ) Leichtathletin Libby Buder aus Bad Saarow hat gleich bei ihrer Premiere bei deutschen Siebenkampf-Meisterschaften den Titel in der Altersklasse W 14 geholt. Die Sportlerin von der SG Gaselan Fürstenwalde sicherte sich mit 3891 Punkten im nordrhein-westfälischen Wesel die Goldmedaille.

Bei den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften im Auestadion von Wesel, die verteilt über drei Wettkampftage für die U 16, U 18, U 20 und U 23 sowie Männer und Frauen stattfanden, war die Altersklasse 14 in der U 16 erstmals überhaupt am Start. Auch für Libby Buder von der SG Gaselan Fürstenwalde war es der erste Auftritt bei deutschen Mehrkampf-Meisterschaften.

Ihre Teilnahme war allerdings bis kurz vor dem Start gefährdet. Die 14-Jährige stürzte in einem Testlauf über die 80 m Hürden während des Vorbereitungstrainingslagers in Kienbaum. „Aber Libby steckt das weg“, sagte Trainer Joachim Weihrich, unter dessen Fittichen die Saarowerin das vierte Jahr steht. „Es waren ja noch sechs Tage Zeit bis zu den Meisterschaften.“

Noch verpflastert an beiden Knien, am rechtem Unterarm und an der rechten Hüfte, ging es in Wesel gleich mit dem Hürdenlauf los, der ersten Disziplin des Siebenkampfes. Von den 35 Athletinnen lief Libby als einzige unter zwölf Sekunden und stellte mit 11,94 auch eine neue persönliche Bestzeit auf. Da war die Erleichterung bei ihr, aber auch bei den mitgereisten Eltern, Großeltern, Bruder Ellek und Trainingskameradin Mia Merten natürlich groß –erst recht bei Trainer Weihrich.

Weiter ging es zum Hochsprung. Ihre Anfangshöhe von 1,49 Meter riss Libby im ersten Versuch, am Ende übersprang sie aber wiederum als einzige die 1,67 – Führung nach zwei Disziplinen. Es folgten Bestleistung im Kugelstoßen mit 10,68 m sowie 13,02 Sekunden im abschließenden 100-m-Lauf des ersten Wettkampftages.

Derweil machten sich Nina Ndubuisi von der SG Schorndorf und Laura Raquel Müller von der Unterländer LG an die Aufholjagd, stießen die Drei-Kilo-Kugel mit 11,77 bzw. 11,37 weiter als Libby, sprinteten auch unter 13 Sekunden. Laura Raquel Müller lief sogar sensationelle 12,42 und übernahm nach vier Disziplinen die Führung mit 23 Punkten Vorsprung auf die Fürstenwalder Athletin.

Der Folgetag begann mit dem Weitsprung. Und alle hatten dabei ihre Probleme. Libby Buder verfehlte teilweise weit das Absprungbrett, musste sich mit 5,28 zufrieden geben. Aber es sprang nur die Schorndorferin weiter (5,42). Laura Raquel Müller, mit einer Bestleistung jenseits der 5,70 angereist, blieb bei 5,16 hängen, hatte nur noch acht Punkte Vorsprung.

Es ging zum Speerwerfen: „Das klappte beim letzten Training in Kienbaum nicht so richtig“, sagt Weihrich. Aber Libby zeigte wieder Nervenstärke und schleuderte das 500-Gramm-Gerät im ersten Versuch auf 35,90. Für die bis dahin führende Laura Raquel Müller schien der Speer doch eher ein Fremdgerät. Nach zwei 28-m-Würfen landete der dritte Versuch bei 30,20. So übernahm Libby rund 40 Zählern voraus nach sechs Disziplinen erneut die Führung.

Das große Rechnen und Googeln begann. Beide Hauptkonkurrentinnen waren für die abschließende Disziplin des Siebenkampfes, den 800-m-Lauf, schlechter gelistet als Libby. Für Weihrich stand fest: „Das lässt sie sich nicht mehr nehmen.“ Und so sollte es dann auch kommen. Im Rennen der Medaillen-Kandidatinnen lief die Gaselanerin beherzt vor ihren Hauptkonkurrentinnen und in 2:32,60 Minuten auf den zweiten Platz.

Der Stadionsprecher verkündete bereits vor dem Zieleinlauf Libby Buder als neue Deutsche Meisterin im Siebenkampf der W 14. Mit 3891 Punkten übertraf sie die Jahreszielstellung ihres Trainers um 24 Zähler, der dieses hervorragende Ergebnis stets im Blick hatte. Die Saarowerin lag damit 103 Punkte vor Silbermedaillengewinnerin Nina Ndubuisi und 143 vor Laura Raquel Müller.

„Es war der Lohn einer fleißigen Trainingsarbeit auch in den Sommerferien und bei tropischen Temperaturen mit ihrer Trainingskameradin Mia Merten, die leider ihren Startbei den deutschen U-16-Einzelmeisterschaften in Bochum-Wattenscheid verletzungsbedingt absagen musste“, erklärt Joachim Weihrich. 2019 will Libby Buder, dann in der Altersklasse W 15, ihren Titel verteidigen. (RH, wei)