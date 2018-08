Wir waren dabei als im August 1968 die CSSR  besetzt wurde

Hans-Jürgen-Wodtke

Rathenow Unzählige DDR-Bürger zog es im Sommer 1968 in die CSSR und besonders nach Prag. Viele wollten sich von dem, was die Medien in Ost und West sowie der heimische „Buschfunk“ berichteten, selbst ein Bild machen. Besonders für die Jugend der Welt war die goldene Stadt seinerzeit ein Eldorado der Freiheit. War es für die Westjugend eher der Reiz des Exotischen, so lockte die jungen Menschen aus dem Osten die Möglichkeit, Schallplatten internationaler Popkünstler, Westzeitungen und natürlich jugendgemäße Kleidung kaufen zu können, ins Nachbarland. Und über allem lag ein Hauch von Zwanglosigkeit und Weltoffenheit, wie es die Menschen in Ostdeutschland vergeblich in ihrem eigenen Land suchten.

Die Rathenower Freunde Klaus Wischer, Gerd-Ulrich Barz, Wilfried Bartel und Wolfgang Schröder wollten es seinerzeit den anderen gleichtun und auch bei dem südlichen Nachbarn ihren Sommerurlaub verbringen. Doch anders als bei vielen anderen jungen Leuten, war nicht die politische und damit andere Lebenssituation im Nachbarland die entscheidende Motivation. Stattdessen wollten die vier sich das Land und die Sehenswürdigkeiten in und um Prag ansehen und sich an den tschechischen Spezialitäten, soweit das Geld reichte, laben. Da das Geld knapp war, schließlich konnte man offiziell nur 30 DDR-Mark pro Person und Tag umtauschen, kam nur ein Campingplatz infrage. Dafür war das Quartett aber dahingehend privilegiert, dass sie einen eigenen PKW zur Verfügung hatten. Das war nicht nur schlechthin ein Auto, sondern ein VW Käfer, den Klaus Wischer sein Eigentum nennen durfte. Die vier Freunde machten sich am 12. August 1968 zu ihrem Urlaubsziel, dem Campingplatz „Višnová“ ca. 80 km vor den Toren Prags, auf den Weg. Hier wollten sie zehn schöne Tage verbringen. „Von dem was genau politisch zu dieser Zeit in der CSSR los war, hatten wir so gut wie keine Ahnung“, so Wolfgang Schröder heute, „denn für die Informationen aus den DDR-Medien interessiert wir uns nicht sonderlich und im Westen hatten die mit ihrer 68’er-Bewegung selbst zu tun.“ Als die vier Rathenower den Zeltplatz erreichten,goss es in Strömen und damit war ein Aufbau des mitgeführten Zeltes kaum möglich. Doch der nette Platzwart mit Namen Günzel, der zudem auch noch sehr gut deutsch sprach, wusste Rat. Er bot den Rathenowern eine einfache Holzhütte an, die sie fortan für einen kleinen Betrag nutzen konnten. „Das war für uns perfekt“, so Schröder, „die Hütte haben wir unseren gesamten Urlaub genutzt, denn die war größer und bequemer als unser eigenes Zelt.“

Die nächsten Tage nutzten die jungen Männer, um sich zu entspannen. Sie unternahmen aber auch Touren ins Umfeld sowie ins benachbarte Plzen und Prag, um sich dort zahlreiche Sehenswürdigkeiten anzusehen. Natürlich kam bei allem auch das heißbegehrte tschechische Bier nicht zu kurz. So waren sie auch am Abend des 20. August 1968 in einer Kneipe und wunderten sich über die so andere Stimmung unter den Einheimischen. Als sie am nächsten Morgen ihre Behausung verließen, hatten sie den Eindruck, als würden alle einheimischen Zeltplatzbewohner sie merkwürdig ansehen und ihnen aus dem Weg gehen. Auf das veränderte Verhalten ihrer Urlaubsnachbarn konnten sie sich so lange keinen Reim machen, bis Platzwart Günzel ihnen die veränderte Situation im Lande erklärte.

Zorn, Trauer und Wut

unübersehbar

Auch er ließ keinen Zweifel daran, dass sich unter den Okkupanten auch DDR-Soldaten befanden. „Für uns kam diese Information vollkommen überraschend“, erinnert sich der Rathenower heute, „so etwas hätten wir nie erwartet und wir begannen uns nun um unsere eigene Sicherheit Gedanken zu machen. Denn der Zorn, die Trauer und Wut der Tschechen war nicht zu übersehen. Doch das Schlimmste für uns war das totale Informationsdefizit. Da waren wir vollkommen auf unseren Platzwart angewiesen, der uns zum Glück weiterhin freundlich gesonnen blieb.“

Für die vier jungen Männer war der 21. August 1968 ihr letzter offizieller Urlaubstag. Am darauffolgenden Tag sollte es nach Hause gehen. Deshalb wollte Klaus Wischer zur nächsten Tankstelle fahren, um zu tanken. Zuvor hatten die vier ihre letzten Kronen für den Benzinkauf zusammengelegt. Ulli Barz erklärte sich auf Grund seiner guten Englischkenntnisse bereit, seinen Freund auf dem Weg zur Tankstelle zu begleiten. Auf dem Rückweg nahmen sie ein ostdeutsches Tramper-Pärchen, die das allgemeine Chaos ausnutzen und über die bayrische Grenze wollten, im Auto mit. Beim Versuch die jungen Leute näher an die Grenze heran zu bringen, stieß ein plötzlich aus einer Nebenstraße herausfahrender Ural der Sowjetarmee mit dem VW Käfer der Freunde zusammen. Alle vier PKW- Insassen wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt. Am schwersten traf es Klaus Wischer. Er kam genau wie die leichter verletzten Tramper in ein tschechisches Krankenhaus. Die geringsten Verletzungen erlitt Ulli Barz. Ihn brachten tschechische Polizeibeamte zum Zeltplatz zurück. Nachdem die Rathenower Freunde sich von dem Schreck leidlich erholt hatten, wurde ihnen bewusst, dass sie nun kein Auto und auch kein Geld mehr für den Kauf von Fahrkarten für ihre Rückfahrt hatten. Wie sollten sie jetzt nach Hause kommen? Platzwart Günzel empfahl ihnen mit dem Zug nach Prag zur DDR-Botschaft zu fahren und dort um Hilfe zu bitten. Da ihr restliches Geld nur für eine Fahrkarte reichte, fiel die Wahl, nicht zuletzt wegen seiner Sprachkenntnisse, auf Ulli Barz. Dieser machte sich am nächsten Morgen auf den Weg und erreichte trotz Chaos und zahlreicher Hindernisse schließlich unbeschadet Prag. Doch auf dem Weg zur Botschaft geriet er in von sowjetischen Besatzern wahllos abgefeuerte MPi-Salven, aus denen er nur dank glücklicher Umstände unverletzt herauskam. Am frühen Freitagmorgen war er schließlich wieder auf dem Zeltplatz und brachte neben tschechischen Kronen für die Rückfahrkarten auch Informationen für ihre Heimfahrt mit. Danach sollte das Trio am späten Freitagabend von einem Prager Bahnhof mit einem Zug nach Dresden fahren können. Da war keine Zeit mehr zu verlieren. Gegen Mittag saßen die drei mit ihrem persönlichen Gepäck in einem Zug nach Prag. Die Campingausrüstung konnten sie auf dem Zeltplatz lassen. Platzwart Günzel versprach auf alles gut aufzupassen.

Puppe mit russischer Uniform aufgeknüpft

Um 13:00 Uhr stoppte ihr Zug an einer Bahnstation im Rahmen eines einstündigen landesweiten Generalstreiks. „Im Bahnhofsgebäude stierten die tschechischen Mitreisenden ständig auf uns“, so Wolfgang Schröder in seinen Erinnerungen, „doch unsere Beklemmung wich dann sehr schnell, als uns klar wurde, dass die Menschen nur eine Rede über unser mitgeführtes Kofferradio hören wollten und uns dafür dann auch gern ein Bier spendierten.“ Unterwegs kam der Personenzug an einem Objekt der tschechoslowakischen Armee vorbei. Im Innern des Armeeobjektes waren unbewaffnete Armeeangehörige zu sehen. Doch der gesamte Armeekomplex war von unzähligen Panzern der Warschauer-Pakt-Staaten umstellt. Zeitig genug erreichten die drei Freunde Prag und wollten zum vorgegeben Bahnhof mit einer Taxe weiterfahren. Vor dem Bahnhofsgebäude empfing sie eine in eine russische Uniform gesteckte Puppe an einem Galgen. Da sich die Taxifahrer beharrlich weigerten sie zu fahren, blieb nur der Fußmarsch durch die stark gekennzeichnete Stadt. Um bei ihrem Marsch durch die Stadt nicht in Schwierigkeiten zu geraten aber auch als Zeichen der Sympathie für die Reformbewegung, hefteten sich die Freude die überall erhältlichen blau-weiß-roten Kokarden an ihre Kleidung.

Ohne Versorgung, Felder

geplündert

Endlich auf dem Bahnhof angekommen trafen sie auf einen hoffnungslos überfüllten Bahnsteig mit hunderten DDR-Bürgern, die alle zurück nach Hause wollten. Wider erwarten fuhr kurz vor Mitternacht ein Personenzug ein. Doch dieser war bereits gut gefüllt. Trotz allem musste niemand von den in Prag Wartenden zurückbleiben. Wolfgang Schröder in seinen Erinnerungen: „Die Waggons waren extrem schmutzig, die Toiletten unbenutzbar und viele der mit dem Zug Ankommenden befanden sich in einem schrecklichen Zustand.“ Kein Wunder, handelte es sich doch hier um einen Reisezug, der auf dem Weg nach Ungarn an der tschechoslowakischen Grenze nicht mehr abgefertigt worden war und sich nun auf dem Rückweg befand. Die Reisenden harrten inzwischen seit Tagen ohne Versorgung in ihren Abteilen aus und waren bei Zwischenstopps gezwungen die angrenzenden Gärten und Felder zu plündern, um nicht zu verhungern. Man kann sich vorstellen, wie freudig bei einem Zwischenstopp in Schmilka die Helfer der Roten Kreuzes und andere Hilfskräfte begrüßt wurden, die jeden der Reisenden mit Essen und Trinken versorgten.

„In Dresden hatten wir vor unserer Weiterfahrt ausreichend Zeit, um uns endlich eine Zeitung zu kaufen. Denn unser Informationsdefizit war riesengroß“ so Schröder, „doch als wir das zu den Ereignissen der letzten Tage Geschriebene sogleich lautstark als Lüge entlarvten, gerieten wir in einen heftigen und lautstarken Disput mit einer Zeitungsverkäuferin. Diese wollte uns wegen unserer Äußerungen allen Ernstes an die Sicherheitsorgane übergeben. So bekamen wir gleich, kaum in der Heimat zurück, einen Vorgeschmack wie man die Besetzung des Nachbarlandes in der DDR offiziell sah.“

Am Samstagnachmittag trafen die jungen Männer wieder in Rathenow ein und mussten als erstes der Mutter von Klaus Wischer vom Unfall ihres Sohnes berichten. Er wurde nach vier Wochen aus dem Krankenhaus entlassen. Sein vom Unfall stark beschädigtes Auto bekam er im Frühjahr 1969 zurück. Auch die Campingausrüstung erhielten die vier nach einiger Zeit wieder unversehrt zugeschickt. Platzwart Günzel hatte Wort gehalten.

Quellen: Interview mit Wolfgang Schröder, August 2018