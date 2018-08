Landkreis investiert in schnelles Internet

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) 42 Millionen Euro wird der Landkreis für den weiteren Breitbandausbau ausgeben. Damit sollen die „unterversorgten Gebiete“ des Kreises Internetanschlüsse mit mindestens 50 Mbit/s erhalten. Wenn alles klappt, werden bis zum Hausanschluss Glasfaserkabel verlegt.

Normalerweise ist es Sache der Telekommunikationsanbieter, Glasfaser- oder Kupferkabel in die Erde zu legen, um Haushalte oder Gewerbetreibende mit schnellem Internet zu versorgen. Doch gerade in dünn besiedelten Gebieten ist dies wenig lukrativ, deshalb investiert dort kein Unternehmen. Dem will die öffentliche Hand nun entgegenwirken.

Der Landkreis Oder-Spree hat zwischen Erkner und Neuzelle insgesamt 401 Ausbaugebiete ausgemacht, die als unterversorgt gelten. Das bedeutet, dass die Downloadgeschwindigkeit unter 30 Mbit/s liegt. Gut 13300 Haushalte und mehr als 300 Unternehmen sind betroffen. Mit einer Investition in Höhe von 42 Millionen Euro sollen die Betroffenen bis spätestens 2021 nun schnelles Internet erhalten.

Dabei, so erklärte es Finanzdezernent Michael Buhrke, gelte die Devise: „Überholen ohne einzuholen“. Das ist durchaus ernst gemeint, denn in den betroffenen Gebieten sollen Glasfaserkabel bis zum Hausanschluss verlegt werden.

Bislang ist es üblich, die Hochleistungsleitungen nur bis zu Verteilerstationen neu zu verlegen und von dort bis zum Endkunden vorhandene Kupferleitungen zu verwenden. Diese Übergangslösung ist wesentlich preiswerter, würde im Kreis rund 23 Millionen Euro kosten.

Bislang hatte man aus eben den Kostengründen auf die Glasfaser/Kupferkombination gesetzt, denn nur dafür gab es Förderung von Bund und Land in Höhe von 90 Prozent der Gesamtsumme. Der Kreis wollte den kommunalen Eigenanteil von zehn Prozent übernehmen. Das hatte der Kreistag beschlossen. Am 3. Juli nun hat der Bund, wohl auch wegen des langsamen und geringen Abrufs der Breitbandfördermittel, seine Förderbedingungen geändert. Geld gibt es ab sofort auch für Glasfaserkabel bis zum Haus. „Wir haben sofort reagiert und schon drei Tage später den Antrag gestellt, unsere Förderanträge auf die neuen Bedingungen umzustellen“, erklärte die für die ländliche Entwicklung zuständige Beigeordnete Gundula Teltewskaja vor den Mitgliedern des Kreiswirtschaftsausschusses. Möglich war das, weil die Verwaltung vorgebaut hatte. Bei der EU-weiten Ausschreibung des Breitbandausbaus im Kreis hatte sie beide Ausbauvarianten bei den Firmen angefragt und konnte so sofort die notwendigen Zahlen auf den Tisch legen.

Dass sich die Gremien des Kreises noch einmal mit dem Thema befassen müssen, liegt daran, dass es noch keine juristisch verbindliche Aussage des Landes gibt, auch bei der teureren Variante 40 Prozent der Kosten zu tragen. „Wir sind aber optimistisch, haben einen Brief vorzuliegen, in dem die generelle Bereitschaft signalisiert wird“, so Teltewskaja.

Und natürlich muss auch der Kreis mehr Geld beisteuern. Um bis zu 2,3 Millionen Euro könnte sich der Eigenanteil erhöhen. Abhängig ist dies davon, inwieweit Planungskosten und die Projektbegleitung des Baus gefördert werden. Die Wirtschaftsausschussmitglieder stimmten einstimmig für das neue Projekt Alle wollen den Aufbau einen zukunftssicheren Breitbandnetzes.

Verzögerungen im Ablauf soll es durch die geänderte Förderung nicht geben. Der Kreistag muss die Verwaltung nun mit der „Beantragung des endgültigen Zuwendungsbescheides“ beauftragen. Ist das Geld da, können die Zuschläge auf die Ausschreibungen, die bereits Februar endeten, gegeben werden. Der Breitbandausbau und die Herstellung der Hausanschlüsse in den betroffenen Gebieten kann dann in den kommenden drei Jahren erfolgen.