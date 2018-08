Tempo 30 halbiert den Krach

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Lärmaktionsplanung, zu der Städte und Gemeinden laut EU-Richtlinie verpflichtet sind, geht in Fürstenwalde in die 3. Runde. Am Dienstagabend fand zu dem Thema im Alten Rathaus eine Informationsveranstaltung für Bürger statt.

„Das war wieder eine Veranstaltung, die ich mir hätte ersparen können“, sagte Renate Zeidler hinterher enttäuscht. Die Frau wohnt seit 44 Jahren in der Fichtestraße in Nord und ihr Garten grenzt an die Triftstraße. „Ich habe mal mit dem Handy den Lärm gemessen. Über 80 Dezibel war das Ergebnis. Das ist nicht auszuhalten“, berichtete sie in der Versammlung.

Und sie ärgerte sich darüber, dass die Triftstraße in der Karte, die die 22 besonders durch Lärm belasteten Straßen benennt, gar nicht auftauche, der Weinbergsgrund hingegen, mit dem sie einen Straßenzug bildet, sei dabei. Beide Straßen sind Teil der B 168 und fungieren als nördliche Ortsumgehung.

André Mundt von der Ingenieurgesellschaft, die die Lärmaktionsplanung begleitet, fiel es sichtlich schwer, auf solche Einwürfe zu antworten. Die Bestandsaufnahme beruhe auf Zahlen, die man vom Landesumweltamt bekomme. Und „lärmkartierungspflichtig“ seien nur Straßen, die rund 8000 Kfz pro Tag benutzen.

Aber auch da gibt es Verwirrendes für den Laien. Das Ingenieurbüro hat in diesem Jahr Verkehrszählungen vorgenommen. Die Ergebnisse (siehe Tabelle) weisen für die Triftstraße durchschnittlich 9500 Kfz pro Tag auf. Der Haken: das sind Fahrzeuge pro Werktag, der ruhige Sonntag muss noch mit eingerechnet werden.

Aber diese Zählung hilft zumindest, subjektive Gefühle einzuordnen. Anwohner der Lindenstraße meinten, zum Beispiel, dass sie am meisten belastet sind. Aber dort wurden „nur“ 7800 Kfz pro Werktag gezählt, weit weniger als in anderen Straßen.

Die Anzahl der Fahrzeuge allein ist jedoch nicht entscheidend für den Lärm. Wie Mundt erläuterte, muss man die Bebauung an der Straße und die Zusammensetzung des Verkehrs berücksichtigen. Das Büro hat für 22 Straßen die Belastung der Anwohner berechnet. Schwellenwerte in Brandenburg sind maximal 55 Dezibel (A) nachts und 65 dB (A) tagsüber. Lindenstraße, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße/Eisenbahnstraße, Kirchhofstraße/Geschwister-Scholl-Straße, August-Bebel-Straße sind nach der Anzahl der Anwohner, die über 65 dB, ja sogar über 70 dB tagsüber ertragen, negative Spitze.

Um etwas dagegen zu tun, sind die Möglichkeiten der Lärmschutzaktionsplanung allerdings begrenzt. Letztlich läuft alles auf die Einführung von Tempo 30 hinaus. Was, so Mundt, eine Reduzierung um fast 3 dB bedeutet. Und das wiederum wäre ein Halbierung des Lärms. Aber selbst wenn das die Stadtverordneten am Ende beschließen, muss noch das Straßenverkehrsamt zustimmen. Und die Hürden sind dort, das bewies die vergangene Stufe der Lärmaktionsplanung, sehr hoch. „Wir können nur Vorschläge machen“, sagte Mundt. Vielleicht waren deswegen nur 14 Bürger bei der Veranstaltung.