Über Israel zurück nach Deutschland

Viola Petersson

(MOZ) Von

Eberswalde. Mehrfach schon konnte der leidenschaftliche Sammler von Briefmarken und Postkarten Raritäten mit Eberswalder Bezug in seinen Besitz bringen. Jetzt vermeldet der Bayer Günther Klebes erneut einen Erfolg: Er hat eine historische Ansicht vom Oder-Havel-Kanal ersteigert.

Ob Briefmarke, Postkarte, Telefonkarte, Modell oder Mütze – der 69-jährige Günther Klebes, im fränkischen Erlangen zuhause, sammelt so ziemlich alles. Hauptsache, es hat mit Eisenbahn zu tun. Und genau um die geht es auch bei seiner jüngsten Errungenschaft. Klebes hat bei einer luxemburgischen Internet-Auktion eine Postkarte ersteigert, die die Kreuzung zwischen Oder-Havel-Kanal (damals Hohenzollernkanal) und Eisenbahnlinie Berlin – Stettin in Eberswalde zeigt. Natürlich mit Zug.

Auf dem Online-Portal war die Karte als „Canal of Germany“ angeboten worden, berichtet er. Erst beim Erhalt sah er auf der Rückseite den Vermerk „Waldstadt Eberswalde“. Gedruckt worden war sie um 1935, aber nie versandt. Vermutlich kam die Ansichtskarte gleich in die Hände eines Sammlers, so Klebes. Der jetzige Anbieter wiederum hatte eine Adresse in Israel.

Wie die Karte dereinst von Brandenburg nach Isreal gekommen ist, darüber könne er nur spekulieren. „Ob dahinter eine Auswanderung steht oder einfach ein Bündel alter Postkarten nach einer Haushaltsauflösung an einen Händler veräußert wurde, der die Karten über das Internet weiter vermarktet, weiß ich nicht“, so der Bayer, der sogar schon Raritäten aus Australien, Kanada oder Südafrika erworben hat. Per Newsletter werde er täglich vom Online-Auktionshaus über interessante Neuzugänge informiert. So könne er den Markt beobachten und ganz gezielt bieten.

Wobei der Franke einräumt: „Manchmal bin ich der einzige Bieter.“ Weshalb es das Objekt der Begierde mitunter zum Schnäppchenpreis gebe. Wie die Karte aus Eberswalde. Gerade mal 1,50 Euro habe er dafür löhnen müssen, freut sich der 69-Jährige, der – trotz Ruhestands – noch als Schulbusfahrer für behinderte Kinder arbeitet.

Bereits als Schüler mit dem „Eisenbahnvirus“ infiziert, sammele er seit frühester Jugend Briefmarken, Postkarten und mehr. Die Sammlung der Ansichtskarten sei im Laufe der Jahrzehnte auf um die 600 Exemplare aus dem deutschsprachigen Raum angewachsen, schätzt Klebes. Die Briefmarkensammlung sei noch umfangreicher. Gerade sei er im Harz auf dem Brocken gewesen. Per Bahn. Mit einem Dampfzug. Die Post habe anlässlich eines dortigen Jubiläums einen Sonderstempel herausgebracht „100 Jahre HSB Dampflokomotive“. „Da musste ich natürlich dabei sein“, so Klebes.

Trotz vieler Reisen, Eberswalde selbst kenne er nicht. „Nur den Bahnhof“, wo er mal auf dem Weg an die Ostsee umgestiegen war. Gleichwohl ahnt der Mann, der gelernter Heilerziehungspfleger und Zahntechniker ist, dass Ostbrandenburg und speziell Eberswalde aus eisenbahngeschichtlicher Sicht sehr spannend sind. Wie der beinahe einmalige Knoten der Kanalbrücke mit der Bahntrasse beweist. 2007/08 war die alte Kanalbrücke nach Umbau der Kreuzung abgerissen worden. Die Züge fahren jetzt durch einen Tunnel unter dem Kanal durch.