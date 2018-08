„Botschafter einer niedlichen Stadt“

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Sein Geist lebt weiter: Aus dem Erlös der berühmten Romane von Ehm Welk wird heute noch in Angermünde ausgewählten Schülern ein Stipendium verliehen. Diesmal haben vier Mädchen verschiedener Schulen die begehrte Auszeichnung vom Vermächtnisverein erhalten.

Als sie nach vorn geht und in die Gesichter der Gäste blickt, kann Celina die Tränen der Rührung nicht mehr halten. Sie weint vor Freude und alle Anwesenden im Ratssaal fühlen mit. „Es ist sehr bewegend und dann die Musik, eine große Freude“, sagt sie vor der Kamera. Celina Heinrich von der Ehm Welk-Oberschule Angermünde ist eines von vier Mädchen (in diesem Jahr ist kein einziger Junge dabei), denen die Ehre zuteil wird, aus dem Erbe des Romanschriftstellers eine Würdigung in Form eines Stipendiums zu erfahren. In dessen Sinne fließen aus dem Erlös seiner Bücher bis heute Gelder für junge Menschen, die das vor allem wegen ihres gesellschaftlichen Engagements, wegen ihrer Leistungen und ihrer sozialen Kompetenz verdient haben. Die Schulen machen die Vorschläge. Seit 1974 ist es die 44. Stipen-­diumsvergabe in ununterbrochener Folge – für Angermünde ein gesellschaftliches Ereignis.

Frank Bretsch vom Vermächtnisverein und gleichzeitig Leiter der Ehm Welk-Oberschule bezeichnet die ausgewählten Stipendiaten als Botschafter einer kleinen beschaulichen Stadt der Uckermark. Sie würden Werte in die Welt hinaustragen, die in großen Städten nicht mehr so gelebt werden. Bretsch bezieht sich auf den Umgang mit der Natur und auf Nachbarschaft, auf soziale Belange. „Sie zeigen, dass mehr zum Leben gehört als Glitzer, Glimmer und Krawall.“

Angesichts der Vorfälle in Chemnitz, von denen ganz Deutschland spricht, zieht der Schulleiter den Bogen in die Biografie des in Biesenbrow geborenen Romanautors. Der hat zu Beginn der NS-Zeit selbst im KZ gesessen wegen eines Zeitungsartikels. Diese dunkle Zeit scheine leider in diesen Tagen wieder durch, wenn Ressentiments geschürt werden gegen Ausländer, gegen gleichgeschlechtliches Leben oder gegen „Aber-Sager“. Deshalb seien soziale Kompetenzen keine Zugabe, sondern Kernkompetenzen fürs Zusammenleben. Es müsse Menschen geben, die auf Nachbarn oder Mitschüler achten, die merken, ob es jemandem schlecht geht, die Menschen für ihre Arbeit wertschätzen.

Ein Ehm Welk-Buch, Blumen, eine Urkunde und das Stipendium in Höhe von 600 Euro haben im Beisein von Landrätin Karina Dörk und Bürgermeister Frederik Bewer in Empfang genommen: Damaris Hartwig (17) von der Freien Oberschule Angermünde, Johanna Sanft (18) vom Einstein-Gymnasium Angermünde, Celina Heinrich (16) und Sabine Singh (17) von der Ehm Welk-Oberschule Angermünde.

Überraschend gibt Frank Bretsch den vier Mädchen einen Wink mit auf den weiteren Weg: In ungewohnter Schärfe geißelt er die Auswirkungen sozialer Netzwerke. „Für mich gibt es sie nicht. Sie wären ein Vorschlag für das Unwort des Jahres.“ Wer sehen kann, aber nicht mehr hinschaut, wer hören kann, aber nicht hinhört, der verbrenne das Wertvollste – die eigene Lebenszeit. Das Ehm Welk-Stipendium wird in jedem Jahr am 29. August vergeben, dem Geburtstag des Schriftstellers und Journalisten.