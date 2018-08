Bauarbeiten auf der Bundesstraße 158

Kerstin Ewald

Blumberg (MOZ) Baustelle im Anmarsch. Die umfangreichen Arbeiten an der Bundesstraße 158 auf Höhe des Ahrensfelder Ortsteil Blumberg haben am Mittwoch mit Sicherungsmaßnahmen begonnen. Es wird zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Mit Hinweisschildern haben die Bauleute angefangen, die B 158 für die Baustelle vorzubereiten. Nun wird die Baustellenzufahrt eingerichtet.

Im ersten Bauabschnitt soll im Süden der Bundesstraße auf Höhe des Blumberger Lenné-Parks lediglich eine Sedimentationsanlage wieder hergestellt werden. Dabei handelt es sich um ein Absetzbecken, das grobe Gegenstände und Verschmutzungen aus den Kanalabwässern filtert, so dass diese nicht die Anlagen verstopfen. Während dieser Arbeiten ist noch mit keinem oder nur sehr wenigen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Zu wesentlichen Behinderungen wird es allerdings voraussichtlich ab 17. September kommen. Dann nämlich, wenn auf der nördlichen Blumberger Fahrbahnseite die Straßengräben erneuert werden. Der Verkehr Richtung Berlin wird dann weiträumig über Willmersdorf und Börnicke umgeleitet. Immerhin Richtung Werneuchen wird die Bundesstraße in diesem Bauabschnitt befahrbar bleiben.

In einer dritten Bauphase wird schließlich beidseitig die Oberfläche der Straße komplett erneuert. Dafür wird die B 158 bei Blumberg zwischen der Kreuzung L31 bis zum Kartoffellagerhaus voraussichtlich während der gesamten beiden Wochen der Brandenburger Herbstferien Ende Oktober vollständig gesperrt. In dieser Zeit sind für beide Richtungen Umleitungen ausgeschildert.

Die aktuelle Maßnahme dient lediglich der Erhaltung der Bundesstraße und war ursprünglich schon für das Jahr 2016 geplant. Sie wurde dann aber zweimal, unter anderem auch wegen der Internationalen Gartenbau-Ausstellung (IGA) in Berlin-Marzahn, verschoben.

Bereits seit den 1980er Jahren gibt es Überlegungen die B 158 mittels einer Ortsumgehung um die Ortschaft Ahrensfelde herumzuführen. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung in den Stoßzeiten kommt es täglich zu Staus in der Gemeinde Ahrensfelde - am Morgen beim Autobahnanschluss an der A 10 in Richtung Berlin und am Abend auf der Märkischen Allee Richtung Ahrensfelde.

Im Laufe der Jahre wurden unterschiedliche Varianten diskutiert. Eine sieht zum Beispiel eine vierstreifige Straße vom S-Bahnhof Ahrensfelde über die Klandorfer Straße entlang der Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg vor. Zu diesen Plänen gehört auch ein Tunnel beziehungsweise Trogbau in einem Abschnitt. Eine andere Variante favorisiert den ebenerdigen Ausbau der Straße mit Lärmschutzwänden.

Beide Varianten wurden bislang nicht angepackt, weil sie entweder als zu teuer oder als nicht praktikabel galten. Eine Lösung wird allerdings vom „Bundesverkehrswegeplan 2030 als „vordringlich“ gefordert.