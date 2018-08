Fackelzug und Tanzparty mit DJ Ronny Gander

Frank Groneberg

Schlaubetal (MOZ) Wenn in Fünfeichen gefeiert wird, dann aber richtig. Und dann machen auch alle Vereine des Ortes mit. An diesem Wochenende wird in Fünfeichen das jährlich stattfindende „Fest der Vereine“ gefeiert. Und die ansässigen Vereine beteiligen sich nicht nur an der Vorbereitung, sondern gestalten auch eigene Programmpunkte. „Wir ziehen eben alle an einem Strang“, sagt Bürgermeisterin Monika Senzel und nennt als Beispiele die Kleintierzüchter, die einen kleinen Streichelzoo aufbauen, und die Angler, die zu Angelspielen für Kinder einladen.

Und natürlich ist auch die Freiwillige Feuerwehr ganz vorn dabei. Sie veranstaltet am Freitag den Fackelzug, der um 18 Uhr an der Kita startet und von den „Schlaubetaler Dorfmusikanten“ musikalisch begleitet wird. Danach gibt es bis gegen 22 Uhr im Festzelt zünftige Blasmusik.

Am Sonnabend findet dann das eigentliche Festtreiben statt. Ab 14 Uhr erwartet die Besucher rund um Kindergarten und Kita in der Friedensstraße ein Programm zum Zuschauen, Genießen und Mitmachen. Auf der Bühne im Festzelt präsentieren sich zunächst die Kinder der Kita „Spatzennest“ mit einem Programm. Danach singt der Fünfeichener Chor. Die Gruppe „Maik-Riders“ spielt bis um 18 Uhr tanzbare Musik, zu der auch zur Kaffeezeit fröhlich getanzt werden kann. Den Kuchen zum Kaffee gibt es ganz frisch vom Blech, gebacken von Bürgern und als Dank für eine kleine Spende.

Um 18 Uhr beginnt die Tanzparty mit Ronny Gander. Der Künstler singt aber diesmal nicht selbst, sondern sorgt als DJ für die richtige Musik – und das den Wünschen der Gäste entsprechend. Von Walzer bis Punkrock werden alle Wünsche erfüllt, versichert Monika Senzel. Während der Party im Festzelt tritt auch die Line-Dance-Gruppe des VfB 1998 Fünfeichen auf.

Für die Kinder stehen ab 14 Uhr unter anderem zwei Hüpfburgen bereit. Clown Faxilus bringt sie nach Fünfeichen mit. Auch Kinderschminken und anderes mehr wird angeboten.

Bereits um 13 Uhr beginnt am Sonnabend in der Kirche ein Konzert auf der „Orgel des Jahres 2017“. Den ganzen Tag über wird zudem zu Rundgängen durch die sanierte Kita „Spatzennest“ eingeladen.

Am Sonntag klingt das „Fest der Vereine“ dann von 10 Uhr bis 13 Uhr mit einem Frühschoppen aus. Die „Schlaubetaler Dorfmusikanten“ spielen auf.