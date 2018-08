Grünes Klassenzimmer mit roten Möhren

Lisa Sophie Ludwig

Fürstenwalde (MOZ) Für die Drittklässler der Sonnengrundschule ging es am Mittwochvormittag bei bestem Wetter in die Kleingartenanlage Spreeufer. Beim Projekt Grünes Klassenzimmer, das seit Jahren dort stattfindet, erlebten die Jungen und Mädchen einen besonderen Unterrichtstag.

Aufgeteilt in kleinere Gruppen, gingen die Nachwuchsgärtner voller Wissbegierde durch die Gemüsebeete. „Wir wollen den Kindern das Gartenwesen näher bringen und ihnen zeigen, woher das Obst und Gemüse kommt, das die meisten nur aus dem Supermarkt kennen“, erklärt Spreeufer-Vereinschef Reinhard Stange.

Während er für Phillip, Jasmin und Arianna die soeben frisch geernteten Tomaten zum Probieren aufschneidet, erklärt er ihnen in aller Ruhe, woran man reifes Obst und Gemüse erkennt. „Bei ihren bisherigen Besuchen haben die Schüler immer Bohnen gesammelt und die Erbsen in der Schule getrocknet, um sie im Frühjahr wieder auszusäen“, erzählt der Vorsitzende des Regionalverbandes.

Nebenan werden gemeinsam mit Hobbygärtnerin Bärbel Fahlisch verschiedene Kräuter gesammelt und daraus später Tee gebrüht. Im Nachbargarten von Veronika Sosnowski wurden Kartoffeln geerntet. Voller Stolz zeigen die Drittklässler ihre Ausbeute, denn von allem was sie selbst geerntet haben, gab es eine Kostprobe mit nach Hause.

Klassenlehrerin Kathrin Ullrich erzählt, dass die Schüler jeweils zur Saat- und zur Erntezeit in die Gärten ziehen. Somit können sie im Herbst ernten, was sie im Frühjahr selbst gesät haben.

Seit 2004 besteht zwischen der Kleingartensparte Spreeufer und der Sonnengrundschule ein Kooperationsvertrag. Die Hobbygärtner unterstützen den Schulgarten regelmäßig mit Pflanzen und Düngemittel. Eine zuständige Schüler-AG übernimmt die Gestaltung und Pflege.

Auch für den 17. Handwerker- und Bauernmarkt am 9. September engagiert sich der Verein. Ein Erntedankkorb wird mit frischem Obst und Gemüse gefüllt. Reinhard Stange merkt an, dass der diesjährige Supersommer die Suche nach geeigneten Früchten zu dieser Zeit erschweren wird. Denn der Erntezeitpunkt hat sich durch die dauerhaften Höchsttemperaturen verschoben, weshalb vieles bereits von den Beeten verschwunden ist.

Ein paar Gärten weiter hocken Lysann, Sara, Lina, Ian und Maxim in einem Karottenbeet. Brigitte und Fred Enzenroß erklären ihnen, wie man die Möhren aus dem Boden zieht. Zwischendrin testet Fred Enzenroß ihr Wissen mit Fragen zu den verschiedenen Gewächsen und staunt, wie gut viele von ihnen schon Bescheid wissen. Nachdem noch einige Äpfel gepflückt und probiert wurden, ging es in großer Runde zum gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Während sich die Schüler gegenseitig ihre Ernteerfolge zeigen, erzählen sie begeistert was sie alles bei dem Ausflug dazugelernt haben.