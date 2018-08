Eltern fordern sicheren Weg für ihre Kinder

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) „In vier Jahren möchte ich hier sicher zur Schule gehen können“. So lesen es Rathausspitze und Teilnehmer der Bürgerversammlung Westend diese Woche auf der Brust der kleinen Paula. Die Eltern haben der Zweijährigen ein Plakat umgehängt. Womit sie sehr wirksam auf ihre Nöte aufmerksam machen: den Verkehr am Kupferhammer Weg. Vater Sebastian Jung übergibt Bürgermeister Friedhelm Boginski und seiner Mannschaft eine kleine Dokumentation und schildert die Sorgen der Anlieger. „Wir haben hier ein echtes Sicherheitsproblem“, so der Neu-Eberswalder.

Im vorigen Jahr sei er mit seiner Familie von Berlin in den Barnim gezogen, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. „Im Vergleich zu 2016, als wir uns hier das erste Mal das Grundstück anschauten, hat der Verkehr drastisch zugenommen“, erklärt der junge Mann. Vor allem seitdem die Heegermühler Straße auf eine Fahrspur eingeengt ist, würden viele Auto- und Lkw-Fahrer auf den Kupferhammer Weg ausweichen. Etliche Westender nicken, pflichten Sebastian Jung bei. Die Fahrbahn sei für Schwerlastverkehr einfach nicht ausgelegt, sei zu schmal. Seinen Recherchen zufolge müsste die Straße 6,20 Meter breit sein. „In unserem Abschnitt, Höhe Hausnummer 72, sind es aber nur 5,80 Meter.“ Die Folge seien mitunter riskante Manöver.

Wegen der Enge und des hohen Tempos, mit dem Pkw, Laster und Busse durch den Kupferhammer Weg sausen (trotz Tempo-Limits im Bereich der Schule), würden Anlieger, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, die Straße meiden und auf dem Gehweg fahren. Ein weiteres Gefahren- und Konfliktpotenzial. Sebastian Jung und Nachbarn haben bereits eine Unterschriftenaktion initiiert. Die Liste liege aktuell im Rathaus. Die Forderung der Anlieger, darunter viele Familien, ist klar: 30er-Zone für den gesamten Kupferhammer Weg sowie Lkw-Verbot. Ein Zebrastreifen, wie ihn die Kinderakademie angeregt hatte, sei abgelehnt worden, ärgern sich die Betroffenen.

Zumindest könnte die Straße für den schweren Lkw-Verkehr gesperrt werden, mit einer Tonnagebegrenzung auf 7,5 Tonnen, nennt Torsten Kulig von der Barnimer Polizei eine Möglichkeit der Entlastung. Der Stadtverordnete Frank Banaskiewicz gibt indes zu bedenken, dass der Kupferhammer Weg seinerzeit ausgebaut worden war, um den Verkehr in der Heegermühler und der Boldtstraße etwas zu reduzieren. Auch dort habe es bekanntlich Beschwerden gegeben. Es ginge keineswegs darum, die Belastung zu verlagern, hält Jung dagegen. „Wir haben hier ein Sicherheitsproblem. Das muss gelöst werden.“ Einige Anlieger erinnern an das Dialogdisplay und mahnen eine Auswertung an. „Da sieht man doch, wie schnell hier wirklich gefahren wird“, heißt es in der Runde. Der Abgeordnete Jürgen Wolff lädt die Anlieger zur nächsten Sitzung des Bauausschusses ein. Das Gremium werde sich der Sache annehmen, verspricht der Vorsitzende.(vp)