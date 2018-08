Ausstellung über Seenotretter eröffnet

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) 629 Menschen sind im Juni 2018 auf dem Weg von Libyen nach Europa im zentralen Mittelmeer ertrunken. Die höchste Anzahl an Toten, die durch die „Internationale Organisation für Migration“ bisher in einem Monat erfasst wurde. Und das massenhafte Sterben geht weiter, da ist sich Seenotretter Andreas Steinert sicher. „Auch wenn es von dort seit Wochen keine Bilder mehr gibt und man keine genauen Zahlen kennt“, sagt er. Denn die Schiffe von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die mit ihren Besatzungen in den vergangenen zwei Jahren als zivile Seenotretter unterwegs waren, seien nicht mehr vor Ort, sondern in Häfen festgesetzt worden. Diese Entwicklung habe 2017 begonnen – nach dem Beschluss der Politik, die zentrale Mittelmeerroute für Flüchtlinge zu schließen.

Andreas Steinert war am Dienstag in der Kreisgeschäftsstelle der Linken in Strausberg zu Gast. Dort wurde eine Ausstellung mit Bildern des in Berlin lebenden Fotografen Christian Marquardt eröffnet. Sie trägt den Titel „Retter oder Schlepper – die Rolle der NGOs im Mittelmeer und die politischen Aktivitäten der EU“. Eingeladen hatten der Strausberger Verein „alternativen denken“ und der Linken-Landtagsabgeordnete Marco Büchel. Die Fotos entstanden im Mai 2017, als Christian Marquardt die NGO Sea-Eye bei einer ihrer Missionen vor der libyschen Küste begleitete, und sind noch bis Mitte September zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle zu sehen. Andreas Steinert, Betreiber des Restaurants Carlsburg in Falkenberg, ist Mitglied bei Sea-Eye, fuhr ebenso wie Marlene Fiessinger regelmäßig bei Rettungseinsätzen mit. Beide gaben vor 15 Gästen einen bewegenden Einblick in ihre Arbeit.

300 Mitglieder und 1000 Aktivisten gehören zu dem Verein Sea-Eye, den Michael Buschheuer 2015 in Regensburg als Reaktion auf das Ende der europäischen Rettungsmission Mare Nostrum 2014 gründete. Neben seiner entstanden weitere NGOs ziviler Seenotretter. Sea-Eye ist mit zwei Fischkuttern im Mittelmeer unterwegs. „Unser oberstes Ziel ist die Erstversorgung der Menschen“, erzählte Andreas Steinert. Auf jedem Schiff gebe es 1000 Rettungswesten und eine Rettungsinsel für 500 Menschen plus eine kleine Rettungsstation zur Erstversorgung. Vor allem Hautverletzungen, entstanden durch ein Gemisch aus Kot, Urin, Benzin und Salzwasser, müssten versorgt werden. Über allem stehe der Kodex von Sea-Eye: „Menschen ertrinken zu lassen, ist moralisches Versagen und durch nichts zu rechtfertigen.“ Man kämpfe darum, diese Arbeit, die derzeit nicht stattfinden kann, wieder aufnehmen zu können. (mst)