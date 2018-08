„Kamera, Ton, Action“ in Schwedt

Schauspieler in Aktion: Eine Tür mitten in der Stadt wird zur Kulisse für eine Filmszene der Schüler. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

(MOZ) Poesiefilme für die Uckermark werden derzeit in Schwedt gedreht. Hinter und vor der Kamera stehen Schüler aus 5. Klassen, die am Projekt „Kinder machen Kurzfilm“ teilnehmen. In dieser Woche verfilmt eine Klasse der Lindgren-Schule das Morgenstern-Gedicht „Drei Hasen“.

„Drei Hasen tanzen im Mondenschein, im Wiesenwinkel am See: Der eine ist ein Löwe, der andre eine Möwe, der dritte ist ein Reh“ heißt es in Christian Morgensterns Gedicht. Die Schüler der Klasse 4c haben sich diese Geschichte vor den Sommerferien aus dem Gedichtekoffer der Berliner Filmemacher ausgesucht. Jetzt, als Klasse 5c, verfilmen sie die Story. Mitten in Schwedt, auf dem Vierradener Platz, ist eine Kulissentür aus dem Theater aufgebaut. Ungeduldig warten die Schauspieler dahinter schon auf ihren Einsatz. Davor positioniert sich die Kamera, die Tontechnikerin, die Regie, ihre Assistenz – alles 10- bis 11-jährige Schüler.

„Wenn ihr durch diese Tür geht, kommt ihr in das Märchenland und verwandelt euch in Löwe und Reh“, erklärt Klassenleiterin Franziska Winkelmann ihren Schülern, während Filmemacher Raphael Bruggery seinem Kameramann Erik hilft, die richtige Einstellung zu finden. „Überlegt, wie ihr die Verwandlung spielt, schnell oder langsam. Seit ihr überrascht oder neugierig? Was könnte dabei passieren?“, animiert die Lehrerin ihre Schüler, Ideen und Intuitionen einzubringen. Schüler, die sonst eher zurückhaltend sind im Unterricht, blühen als Darsteller ohne jegliche Scheu auf. Kinder mit Handycaps sind wie selbstverständlich in die Produktion eingebunden, proaktive Schüler müssen im Zusammenspiel mit Mitschülern oder mit dem schweren Mikrofongalgen in der Hand, der nicht ins Bild ragen darf, lernen, sich zu bremsen.

Während am Tabakbrunnen und im Stadtpark immer wieder „Action“ gerufen wird, um einzelne Filmszenen zu starten, haben sich die übrigen Kinder der Klasse im Karthausklub einquartiert. Hier lernen sie in kleinen Gruppen bei Theaterpädagogin Florentin Schara, wie man tänzerisch einen Löwen darstellt oder gestalten mit Künstlerin Suska Göldner große Tiermasken. Mit Begeisterung kleben, malen, proben und tanzen die Mädchen und Jungen. „Los, wir werfen unsere Haare über den Löwen, dann sieht das aus wie eine lange Mähne“, rufen die Mädchen. Wenn Kinder Kurzfilm machen, ist das purer Spaß, und die Klassenleiterin ist begeistert: „Die Kinder lernen dabei so viel, wie in mehreren Unterrichtsfächern gleichzeitig.“

Nach der Filmwoche der Lindgren-Schüler drehen kommende Woche die Schüler der Waldrand-Grundschule „Dunkel war’s der Mond schien helle“ sowie der Puschkin-Grundschule in Angermünde „Phantasie“ von Friedrich Schiller. Ende September folgt die Projektwoche der Brecht-Grundschule Schwedt.

Die Poesie-Kurzfilme haben am 7. Dezember beim ZEBRA Poetry Film Festival in der Berliner Kulturbrauerei Vorpremiere, Mitte Dezember dann auch Premiere in Schwedt.