Ein Blick für die Perlen der Region

Eisenhüttenstadt In seinen Bildern will Bernd Geller die Schönheit der Region in den Mittelpunkt stellen. Die Oderlandschaft oder das Schlaubetal gehören für den Fotografen aus Eisenhüttenstadt zu den „Perlen der Region“, die auch seine Heimat ist. Seit 2012 zeigt der Fotograf einige seiner Fotografien von Landschaft und Architektur Eisenhüttenstadts und Neuzelles in einem jährlich erscheinenden Kalender.

Wenn dort auch Motive wiederholt auftauchten, so versuche er sie doch immer wieder aus einer anderen Perspektive abzubilden, erläutert Bernd Geller. Eisschollen auf der Oder, die Altstadt Fürstenbergs oder Neuzelles Klostergarten in einem bunten Lichtspiel bei Nacht – das sind auch Klassiker, die im Kalender für 2019 nicht fehlen dürfen. Und selbst dann, wenn er glaubt, er hat Gebäude oder Landschaften schon aus jedem erdenklichen Blickwinkel fotografiert, kann auch er sich manchmal täuschen, wie er eingesteht. Als Beispiel führt der Fotograf das Dezember-Bild des diesjährigen Kalenders an, auf dem der Hochofen von ArcelorMittal zu sehen ist. Er habe ihn schon vom Kanal, von der Stadt und von einem Hochhaus aus fotografiert, doch erst eine andere Person habe ihn darauf gebracht, den Weihnachtsbaum auf dem Hochofen mit seiner Kamera genau am 1. Januar einzufangen. „Dann hatte ich den Vollmond“, erzählt er.

Ihn freut nicht nur, dass er in jedem Jahr so die Gelegenheit bekommt, immer wieder aufs Neue die Region und ihre Schätze darzustellen – sondern vor allem, dass es den Menschen gefällt. Die Nachfrage sei sehr gut, schon im Vorfeld hätten sich viele bei ihm nach dem nächsten Kalender erkundigt. „Es gibt Stammkunden, die die Kalender sehr gerne verschenken.“

Für die und für alle anderen gibt es nun gute Nachrichten. Den Kalender gibt es nun im Handel zu kaufen: In Eisenhüttenstadt ist er etwa im Buchhaus Jachning sowie in der Postfiliale an der Königsstraße, in Neuzelle bei der Tourismusinformation sowie in Frankfurt in der Buchhandlung Ulrich von Hutten erhältlich. Er kostet 16 Euro.

Zwei Leser können ihn mit etwas Glück sogar kostenlos bekommen. Die Märkische Oderzeitung verlost heute von 10 bis 16 Uhr zwei Kalender unter der Telefonnummer 01378 801447. Es gilt, folgende Frage zu beantworten: Für welches Jahr war der erste Kalender von Bernd Geller gedacht? Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend. (pac)