Doppeldörfler Opfer unseriöser Firma

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf/Rüdersdorf (MOZ) Nach unseriösen Schlüsseldiensten und umherreisenden Dachdeckern haben offenbar auch andere Branchen die Region für krumme Geschäfte entdeckt. Eine betrügerische Masche im Doppeldorf sei kein Einzelfall, warnt Carsten Christ, Geschäftsführer von Mayer Kanalmanagement in Rüdersdorf.

Hätte Bernd Kaiser* (Name von der Redaktion geändert) seinen Klempner telefonisch erreicht, wäre er sicher nicht in die Falle getappt. Denn der hätte ihm die Firma Mayer aus Rüdersdorf empfohlen, hat der Doppeldörfler im Nachhinein erfahren. So aber machte er sich im Internet auf die Suche, als er entdeckt hatte, dass der Abfluss seines WCs verstopft war. Mit der Eingabe Rohrreinigung Eggersdorf erzielte er etliche Treffer. „Ich habe gedacht, die sind alle aus der Nachbarschaft“, sagt der Betroffene. Er rief eine Nummer an, die preiswerten Service ab 15 Euro versprach. Ihm erging es ähnlich wie einer Rüdersdorfer Familie. Die brauchte einen Schlüsseldienst, entdeckte eine 0800er-Nummer und glaubte, beim Schlüsseldienst Erkner gelandet zu sein. Ein fast 1000 Euro teurer Irrtum – wir berichteten vor Kurzem.

Zurück zu Bernd Kaiser und dem verstopften Rohr. Nach kurzem Telefonat seien zwei Männer in einem Auto mit Essener Kennzeichen vorgefahren, hatten Spirale und Vortriebsgerät dabei und gingen ans Werk. Sie beseitigten das Übel in der rund 25 Meter langen Leitung durch den Garten, präsentierten dann aber eine saftige Rechnung in mittlerer vierstelliger Höhe. Zunächst hätten sie ihn zur Bank begleiten wollen, um dort die Summe in bar begleichen zu können, doch er schaffte es, sie zu überreden, sich mit 1000 Euro Anzahlung zufrieden zu geben und den Rest per Überweisung zu begleichen. Ein anschließendes Gespräch mit der Verbraucherzentrale öffnete dem Opfer die Augen, dass er offenbar einer unseriösen Firma aufgesessen war. Mit Hilfe der Verbraucherschützer formulierte er ein Schreiben, in dem man den zustande gekommenen Vertrag für nichtig erklärte und das Geld zurückforderte. Inzwischen hatte auch der Klempner zurückgerufen und auf Firma Mayer verwiesen. Dort hat sich der Betroffene ein Vergleichsangebot geholt. Bei der Bank versuchte er, die Anzahlung zu stoppen, bei der Polizei erstattete er Anzeige wegen Betrugs.

Die fand sich auch im Polizeibericht wieder. Mit dem Hinweis, man solle sich in speziellen Telefonbüchern informieren und Firmen aus der Umgebung wählen. Den Tipp mit dem Telefonbuch hält Carsten Christ indes für nicht unbedingt hilfreich. Es gebe auch in diversen Branchenbüchern großflächige Anzeigen, die zu schwarzen Schafen führen können, sagte er. Der Verband der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen (VDRK) habe viel unternommen, um „verschiedene fragwürdige Organisationen“ auszuschalten, die ihre Herkunft verschleierten und ein schlechtes Licht auf die gesamte Branche werfen, aber das sei schwierig. Zunehmend seien die nun auch in Berlin und Umgebung aktiv, so seine Erfahrung. Normalerweise müsste jedem klar sein, dass im Internet avisierte Preise von bisweilen sogar unter zehn Euro nicht real sein könnten, dennoch gingen manche solchen Lockangeboten auf den Leim. Und trauten sich im Nachhinein nicht, über die Abzocke zu reden, weil sie reingefallen seien.

Vierstellige Rechnungen seien da keine Seltenheit. Da werde Arbeitszeit berechnet und zusätzlich die Leistung in Rechnung gestellt, würden im Anschluss Videos präsentiert, die gar nicht von dem jeweiligen Einsatz stammten. Staatsanwälten im Nachhinein mit Wucher zu kommen, sei schwierig, denn im Regelfall hätten die Auftraggeber etwas unterschrieben. Seine Firma berechne im Normalfall für eine Stunde mit Einsatz aller Geräte ca. 200 Euro plus Steuer, nennt Christ einen Anhaltspunkt. Schließlich seien die Wagen mit teurer Technik bestückt. Wer sich nicht sicher sei, könne auf der Internetseite des VDRK zertifizierte Unternehmen aus seiner Umgebung finden. Oder den jeweiligen Wasserverband anrufen, der über seriöse Firmen Auskunft geben werde.

Er hofft, dass mehrfache Warnungen sich herumsprechen und Wirkung zeigen, wie es auch beim Enkeltrick der Fall zu sein scheint. Denn zuletzt war in Polizeimeldungen öfter zu lesen, dass Senioren darauf nicht mehr hereingefallen sind.