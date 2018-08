Sogar Donald Trump könnte probieren

Handarbeit im Schichtbetrieb: Maren Itenirieva (vorn) gehört zu den Beschäftigten, die in der Konservenfabrik Aldim im TGE Eberswalde an der Salzgurken-Abfüll-Anlage stehen. Sie füllt das nach geheimen Rezept eingelegte Gemüse in Gläser. © Foto: Sven Klamann

Sven Klamann

Schorfheide (MOZ) Eingelegtes Obst und Gemüse, bevorzugt in der Region geerntet, ist die Spezialität der Firma Aldim, die mit dem Prüfzeichen des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin ausgezeichnet wurde – für Nachhaltigkeit aus der Konserve, die sich schmecken lässt.

Seit Anfang 2015 betreibt Inhaber Alexander Schneckenhaus das Unternehmen mit Sitz an der Carl-von-Linde-Straße 3 im Technologie- und Gewerbepark Eberswalde TGE. Von hier aus beliefert Aldim Handelsketten in ganz Deutschland mit Konserven der Marken „Schorfheider Konserven“, „Schorfheider Feinkost“ und „Schorfheider Bio“. Gewürzgurken, Sauerkraut oder Rote Beete sind inzwischen in vielen Supermarkt-Regalen zu finden. „In fünf, sechs Jahren soll die gesamte Welt unsere Produkte kennen“, sagte der Geschäftsmann bei der Übergabe des Prüfzeichens, für die extra ein Tag der offenen Tür organisiert worden war. Erst in der vorigen Woche habe Aldim erstmals einen Container mit 16 000 Gläsern in die USA geliefert. „Vielleicht kommt ja sogar Donald Trump auf den Geschmack“, scherzte Alexander Schneckenhaus, der sich seit 20 Jahren in der Branche behauptet und nach eigenen Angaben mit auf den jeweiligen Markt zugeschnittenen Erzeugnissen auch in Polen und Russland Erfolge feiert.

Im TGE arbeiten zehn Festangestellte. Die Belegschaft wird bei Bedarf um Saisonkräfte erweitert. Noch wird viel Obst und Gemüse in einer Partnerfabrik in Krakau, Polen, verarbeitet. Doch Schritt für Schritt soll die Produktion stärker in die Fertigungshalle auf Lichterfelder Gemarkung verlagert werden. 70 000 Gläser seien in diesem Jahr bereits hier gefüllt worden, 580 000 Gläser habe Aldim insgesamt vertrieben, verrät der Inhaber. Vor allem die Bio-Produktion soll ausgebaut werden. Die Regionalität sei keineswegs nur deshalb wichtig, um die Anfahrtskosten möglichst niedrig zu halten. „Es geht auch und vor allem um den Geschmack“, betont Alexander Schneckenhaus, der sogar Frau, Tochter und Personal mit seiner Idee angesteckt hat, die Aldim-Vielfalt zu vergrößern. Alle hätten begeistert bei dem kleinen Experiment mitgeholfen, auf dem Betriebsgrundstück Gurken und Johannisbeeren anzubauen und frisch geerntet zu verarbeiten. „Wir haben in diesem Sommer zum Beispiel täglich fünf, sechs Kilo Beeren gepflückt und eingelegt“, sagt Elena Balough, die Tochter des Firmen-Inhabers. Diese Gläser seien nicht zum Verkauf bestimmt gewesen, aber sie hätten gewiss begeisterte Abnehmer gefunden, so gut sei der Versuch gelungen.

Es sind der unbedingte Wille zur Regionalität und die Begeisterung für Qualität, die Ulrike Garbe, Leiterin der Verwaltung des Biosphärenreservates Schorfheide/Chorin, als „unbedingt lobenswert“ bezeichnete. Aldim habe sich um das Prüfzeichen beworben und sei wie jeder Antragsteller gründlich überprüft worden. Das Unternehmen gehe sparsam mit den genutzten Ressourcen um, schaffe regionale Kreisläufe und gestalte gemeinsame regionale Wertschöpfungsketten, urteilte sie. „Deshalb ist die Auszeichnung für Aldim hochverdient“, betonte Ulrike Garbe.

Aktuell gibt es in Uckermark und Barnim 75 Unternehmen, die berechtigt sind, das Prüfzeichen des Biosphärenreservates zu tragen. Der Konservenproduzent vom TGE gehört zu den größten damit geehrten Firmen.