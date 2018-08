Es swingt im Kloster

Leichte und Sanfte Klänge: Die 24 Sängerinnen und Sänger von Young Voices Brandenburg proben in der Alten Färberei in Guben gemeinsam mit dem Landesjugendjazzorchester. © Foto: Patrizia Czajor

Neuzelle (Patrizia Czajor) Neuzelle.Da für Duke Ellingtons „Sacred Concerts“ ein vielköpfiges Ensemble notwendig ist, werden diese Kompositionen nur selten aufgeführt. Umso sehenswerter ist das Open Air am Sonnabend, in dem sich Landesjugendjazzorchester und Young Voices ganz der Swing-Tradition verschreiben.

Das Kloster in Neuzelle ist vielleicht nicht ganz mit der Kathedrale „St. John The Divine“ in New York zu vergleichen. Dort hat Duke Ellington Ende der 60er Jahre das „Second Sacred Concert“ uraufgeführt. Trotzdem passt die Komposition nach Ansicht von Walter Ederer, Direktor für Marketing und Kultur der Stiftung Stift Neuzelle, perfekt in die klösterliche Umgebung hinein. Die „Second Sacred Concert“ des Jazz-Musikers habe er aufgrund ihrer spirituellen Note für das Open Air ausgewählt, sie sei aber eine selten aufgeführte Komposition, erläutert der Direktor. „Man braucht dafür einen großen Instrumente-Apparat“, meint er. Er selbst habe sie einmal in der Berliner Philharmonie gesehen. „Es swingt total, es ist eine tolle Komposition.“

Letztlich sicherte die Stiftung gemeinsam mit dem Land nicht nur die Finanzierung des Projekts, sondern brachte dafür auch das Landesjugendjazzorchester sowie die Sänger von Young Voices Brandenburg zusammen.

Dass es eine sehr aufwendige Produktion sei, räumt auch Chorleiter Marc Secara ein. „Wir brauchen viele Leute dafür und sind vollgestopft mit Technik“, sagt der 42-Jährige, den die „positive Spiritualität“ des Stücks sofort überzeugt hat. Es bringt seiner Ansicht nach eine andere Weltsicht auf die Spiritualität als etwa Mozarts Verdi-Requiem. „Mir gefällt einfach seine Leichtigkeit“, beschreibt Marc Secara.

Von diesem Swing haben sich auch einige der insgesamt 80 Musiker aus Orchester und Chor anstecken lassen, die in der Alten Färberei für das Konzert am Sonnabend in dieser Woche zusammen proben. Saskia Pauli, die etwa das Solo im Song „Heaven“ singt, mag das Gefühl, dass die Lieder transportieren. „Es klingt so leicht, sanft und angenehm“, sagt die Abiturientin aus Oranienburg, die seit dem vergangenem Jahr bei den Young Voices ist. Im nächsten Song geht es dann um „Freedom“, also Freiheit. Zu Beginn des Lieds rufen die einzelnen Musiker das Wort in mehreren Sprachen in die Runde. „Das haben wir uns nicht ausgedacht, so steht das auch in der Partitur“, sagt Chorleiter Marc Secara.

Dann werden die Stimmen der Sänger von den Trompeten, Saxofonen, Posaunen unter der Leitung von Jiggs Whigham ergänzt. Der Big-Bandleader, der sein Orchester seit über zehn Jahren leitet, liebt gerade den Enthusiasmus junger Menschen – auch wenn er viele Jahre mit Profis zusammengearbeitet hat. „Es ist wirklich ein wunderbares Orchester“, lobt der 75-jährige Musiker. Den Chorleiter Marc Secara kennt er schon seit vielen Jahren, es ist hingegen das erste Mal, dass er mit ihm zusammen ein Konzert aufführt.

Und das Ambiente des Klosters hält seiner Ansicht sogar noch etwas Besonderes bereit. „Wir werden am Sonnabend drei Dirigenten haben“, sagt der Bigbandleader augenzwinkernd und richtet den Zeigefinger gen Himmel. Und auch die Kompositionen sind in seinen Augen thematisch so aktuell wie damals. Sie seien damals kurz nach Martin Luther Kings Tod entstanden, erläutert Jiggs Whigham, der selbst gebürtiger Amerikaner ist. „Noch immer geht es nicht Nicht-Privilegierten im Land schlechter“, sagt er. Auch davon erzähle diese Musik.

Wer Chöre und Big Bands mag, der ist am Sonnabend laut Chorleiter Marc Secara ohnehin gut auf dem Stiftplatz im Kloster aufgehoben. „So was kriegt man hier wirklich selten zu hören.“

Das Open Air beginnt um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro (ermäßigt 9,80 Euro) sowie an der Abendkasse 25 Euro (ermäßigt 12 Euro); Informationen unter www.750jahre-klosterneuzelle.de