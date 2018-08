Hoffen auf den Miteinander-Effekt

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Seit 118 Tagen ist Marco Rutter Bürgermeister von Petershagen-Eggersdorf. Was er bisher erreicht hat und wo er in einem Jahr stehen will, darüber sprach der 44-Jährige im Interview.

Herr Rutter, wie war Ihr Einstieg in den „neuen Beruf“?

Sehr konstruktiv, offener Umgang und ohne Vorurteile, sowohl verwaltungsintern als auch im Zusammenspiel mit der Gemeindevertretung. Das freut mich besonders. Ansonsten waren es natürlich sehr arbeitsreiche, intensive Wochen. Denn auch wenn mir die Themen nicht fremd sind, mit dem nun möglichen Blick in Details entpuppt sich manches als deutlich komplexer, als es von außen wahrgenommen wird.

Zum Beispiel?

Die interne Personalstruktur. Da ist deutlich mehr zu tun, als ersichtlich war. Außerdem haben wir einen enormen Investitionsstau bei den kommunalen Objekten zu verzeichnen. Angefangen bei der Bibliothek in Petershagen bis hin zu unseren Mietimmobilien. Diese Themen werden wir schrittweise intern aufarbeiten und den Gemeindevertretern als Berichte vorlegen. Auch die großen kommunalen Bauprojekte sind nicht problemfrei. Allen voran der Schulneubau in Petershagen, welcher als Architektenwettbewerb startete. Das Ergebnis ist am Design orientiert. Jetzt aber, wo konkret geplant wird, kommen technische Details und baurechtliche Anforderungen auf den Tisch. Da passt manches nicht zusammen und die Koordination der Abläufe ist keine Kleinigkeit.

Welche drei Themen wollen Sie am 5. Mai 2019, ein Jahr nach Amtsantritt, gelöst haben?

Ein zentraler Punkt für mich ist die Verwaltungsstruktur. Vor inzwischen fast zwei Jahren eingeleitete Veränderungen müssen abgeschlossen werden. Im Sinne von mehr Effizienz ist es zudem wichtig, dass der Verwaltungs-standort rund um den Markt in Eggersdorf konzentriert wird. Wahrscheinlich zum 1. November werden wir auch die Leitung des Hauptamtes neu besetzen können. Diesen Bereich zu stärken, ist enorm wichtig, denn dort laufen die Fäden zusammen. Mit stetig wachsenden Aufgaben ist gerade in diesem Bereich viel zu koordinieren. Ohne optimale Abläufe und gebündelte Kräfte wird es nicht gehen. Zusätzliche Mitarbeiter sind nur begrenzt eine Lösung, denn wir liegen bereits bei rund zehn Millionen Euro Personalkosten im Jahr.

Was ist das zweite Thema, das Sie packen wollen?

Da sind wir wieder beim Schulneubau. Mir ist wichtig, dass wir die größte Investition, die wir je zu stemmen hatten, gut durchs Fahrwasser geleiten. Mit der begonnenen Detailplanung laufen uns gerade die Kosten davon. Inzwischen überschreitet die Schätzung bereits 18 Millionen Euro. Dieses Vorhaben bindet unsere Ressourcen in erheblichem Umfang und auf Jahre – personell und finanziell. Derzeit laufen die Ausschreibungen für den Bau der Turnhalle, mit dem wir im Herbst hoffentlich beginnen können. Größtes Problem dabei, allein für diesen Bauabschnitt müssen wir fast 30 Einzelvergaben durchführen. Nicht nur die Beschreibungen von Wandaufbauten und Türeinbauten müssen da zueinander passen, alles muss noch zeitlich miteinander koordiniert werden. Es gibt genügend vergleichbare Beispiele in der Bundesrepublik, bei denen solche Vorhaben im Chaos endeten.

Und das dritte Thema?

Das betrifft die Betrachtung unserer Gemeinde und der in ihr lebenden und arbeitenden Menschen insgesamt. Hier möchte ich den Blick verbreitern und das Bewusstsein schärfen. Vom Unternehmer bis zum Ehrenamtler, jeder hat seinen Anteil am Zusammenleben und eigene Bedürfnisse. Wer auf seine Weise den Ort stärkt, der verdient auch entsprechende Aufmerksamkeit. So manches endete hier in der Vergangenheit in Konflikten. Der eine war zu laut, ein anderer zahlte zu wenig Nutzungsgebühren und ein Dritter fühlte sich bei Zuwendungen und Investitionen benachteiligt. Ein konstruktives Miteinander setzt wechselseitiges Verständnis voraus. Und wechselseitiges Verständnis entsteht nicht ohne Transparenz.

Die Gemeindevertreter haben nicht zugestimmt, als es darum ging, die Busse den Taktzeiten der S-Bahnen anzupassen. Warum nicht und finden Sie das richtig?

Ein gutes Beispiel, hier waren wir uns nach sachlicher Diskussion in der Gemeindevertretung einig. Nach wie vor sehen wir einen erheblichen Bedarf bei der Entwicklung des Nahverkehrs. Unseren Bürgern nur zu eingeschränkten Zeiten einen engeren Bus-Takt anzubieten, reicht nicht aus. Zumal die Finanzierung nicht dauerhaft gesichert war. Auch zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht wirklich klar, ob und wie dieses Mehr an Busfahrten in den Nahverkehrsplan von MOL aufgenommen wird. Wenn ich eine Leistung etabliere, dann dauerhaft und an den Bedürfnissen unserer Bürger ausgerichtet. Es ist mein Ziel, dass uns dazu nächstes Jahr Ergebnisse vorliegen, die konkrete Konzepte ermöglichen. Im Übrigen wird dieses Thema inzwischen auch verstärkt zum regionalen Thema und fließt hier auf verschiedenen Arbeitsebenen mit ein. Die übergreifende Betrachtung begrüße ich an dieser Stelle sehr.

Fehlt Ihnen eigentlich Ihre Arbeit bei der Feuerwehr?

Ich bin nach wie vor Gemeindewehrführer, werde als Bürgermeister und damit oberster Dienstherr diese Funktion zum November neu besetzen. Der Feuerwehr bleibe ich aber im Einsatzdienst erhalten, das hat sich auch mit dem Amtsantritt nicht geändert. Die Reaktion der Bürger darauf bestätigt diese Entscheidung, mit Schutzkleidung und Helm aus dem Fahrzeug zu steigen, kommt gut an. Die Doppelfunktion hat aber auch weitere positive Effekte. So verknüpfen wir gerade Abläufe und IT-Systeme von Feuerwehr, Bauhof und Ordnungsamt besser miteinander.

Die interkommunale Zusammenarbeit war für Ihren Amtsvorgänger ein wichtiges Thema. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Nicht anders, auch wenn dies in den ersten Wochen etwas hintenanstand. Die Zusammenarbeit möchte ich aber zeitnah verstärken, denn keine Gemeinde in unserer verdichteten Region kann allein agieren. Nur ein Beispiel: Wenn Altlandsberg oder Rüdersdorf wachsen, dann hat das auch Auswirkungen auf uns. Wenn es um die Gewerbeentwicklung geht, dann nur mit gemeinsamen Konzepten. Sonst hebeln wir uns strategisch gegenseitig aus, etwa in Fragen der Infrastruktur. Dieser Aufgabe stellt sich auch das Regionalmanagement für die Metropolregion Ost Berlin-Brandenburg, dem wir als Partner angehören. Bis Anfang 2019 soll ein Konzept zur Gewerbestruktur vorliegen, welches neben der Ist-Analyse auch Potenziale aufzeigen soll. Den Prozess werden wir als Verwaltung aktiv unterstützen.

Und was ist mit der Bibliothek? Das war doch einmal großes Thema interkommunaler Zusammenarbeit mit Fredersdorf-Vogelsdorf?

Ja, diese Diskussion gab es bereits. Leider wurde damals zu groß gedacht und man fand in den Ideen nicht zusammen. Daran möchte ich jedoch gern anknüpfen, denn auch wir brauchen weiterhin eine Lösung für die Bibliothek. Dann aber vielleicht nicht einzeln betrachtet, sondern zum Beispiel im Kontext der Entwicklung des Dorfkerns.