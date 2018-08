Haus auf Pfählen wird nächstes Jahr fertig

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Aufmerksamen Spaziergängern an der Oder wird es nicht entgangen sein: Die Frankfurter Außenstelle des Wasser- und Schifffartsamtes (WSA) Eberswalde am Winterhafen hat endlich ihren ersehnten Neubau erhalten. Die endgültige Fertigstellung wird zwar erst für März 2019 avisiert, „aber es ist endlich etwas passiert“, sagte Amtsleiter Peter Münch beim Richtfest am Mittwoch und fügte hinzu: „Ich freue mich, dass ich das noch in meiner Dienstzeit erlebe.“

Immerhin kann er auf einen 14-jährigen Planungsmarathon zurückblicken. Die erste Bedarfsraumermittlung wurde im Jahre 2004 erstellt. Danach gab es neue Bedarfsraumermittlungen, Genehmigungen, die wieder zurück gezogen wurden, Hochbaustopps der Behörde sowie neue Konzeptionen, die endlich Anfang diesen Jahres im Baubeginn mündeten.

„Vor allem für die Beschäftigten ist das wichtig“, sagte der Gewässerfachmann. Schon seit Jahren sind die Sozialräume in Containern untergebracht, was für die Arbeitsstimmung der Mitarbeiter nicht unbedingt förderlich sei. Außerdem ist das Gelände nicht gut gesichert, was zu ständigen Diebstählen führe. Die Zusammenarbeit mit der Polizei sei zwar sehr gut, die Diebstähle von Arbeitsgeräten und ähnlichem könne aber nicht verhindert werden, stellte er fest. Sobald der Neubau fertig ist, soll der gesamte Bereich viel besser und mit moderner Technik gesichert werden. Insgesamt entstehen in dem neuen eingeschossigen Gebäude elf Büroarbeitsplätze sowie auch die Aufenthalts-, Umkleide- und Toilettenräume für alle dreißig Beschäftigten der Außenstelle der Bundesbehörde.

Das Gebäude ist auf Pfählen aufgebaut, weil ein öffentlicher Mischwassersammelkanal überbaut werden musste. Um eventuelle Hochwasser der Oder ohne größere Schäden zu überstehen ist die Gründung aus Beton als wasserdichte sogenannte weiße Wanne hergestellt. Auf dem Dach des Gebäudes wird es eine Begrünung geben.

„Die Frankfurter Mitarbeiter des WSA sind dafür verantwortlich, dass der Wasserweg auf der Oder befahrbar bleibt“, erklärte Edgar Enderlein, Sachbereichsleiter für Betrieb und Unterhaltung. Dazu zählen unter anderem die 900 Buhnen in diesem Bereich, die in gutem Zustand gehalten werden müssen. Die rechtwinklig zum Ufer angeordneten Dämme werden beispielsweise durch Eisgang im Winter angegriffen. Das derzeitige Niedrigwasser wäre dazu natürlich perfekt, allerdings komme man mit den Arbeitsschiffen aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht gut an die Buhnen heran, erklärte der Fachmann das Für und Wider.

Außerdem sind die Mitarbeiter für die Verkehrszeichen auf der Oder und die Grünflächen am Fluss zuständig. Dazu bedürfe es auch immer wieder Absprachen mit der polnischen Seite. Recht diplomatisch äußerte sich dazu der Amtsleiter, als er sagte, dass es zumindest im Frankfurter und Słubicer Bereich gut laufe.