Vorbereitungen für das Erntefest laufen

Larissa Benz

Tauche (MOZ) Das Festzelt steht schon, heute werden noch die Bühne und die Tanzfläche für das Erntefest in Tauche am Wochenende aufgebaut. Rund 15 Helfer wirken laut Organisatorin Marion Seipolt an der Vorbereitung mit.

Ein Höhepunkt ist Sonnabend wieder der große Festumzug durch Tauche, bei dem Anhänger, Bollerwagen und alte Schlepper durchs Dorf fahren. Die Zuschauer können dieses Jahr dabei auch wieder alte und neue Fahrzeuge bestaunen.

Mitmachen kann jeder, der möchte. In dem großen Festzelt hinter „Marions Bierstübchen“ gibt es am Sonnabend ab 13.30 Uhr ein buntes Bühnenprogramm mit den Spreetalern, Volksmusik mit Hamsterpower und dem Spreewaldduo. Auf dem Acker findet wieder eine Ernteshow (14 Uhr) statt, dieses Jahr unter dem Motto „rund um den Kürbis“. Abends ab 20 Uhr steigt dann die große Erntefestfete mit DJ Silvio.

Am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr ein Gottesdienst, anschließend ist Frühschoppen mit den Fürstenwalder Stadtmusikanten. Um 14 Uhr startet das Preisskat. Eine Anmeldung ist unter Tel. 033675 5098 möglich.

Seit 19 Jahren organisiert Marion Seipolt mit den freiwilligen Helfern aus dem Dorf das Erntefest. Auch die freiwillige Feuerwehr und viele andere Vereine sind beteiligt.