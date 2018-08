Blau und Orange mit Holzverkleidung

Schräge Zufahrt: Vor dem Neubau der Oberschule in Schwanebeck schauen sich der wichtigste Mann auf der Baustelle, Sven Krenzien vom Landkreis Barnim, und Christian Guzy von der Firma CSZ Ingenieurconsult als Partner des Architekturbüros Thoma (rechts) die Pläne an. © Foto: Sergej Scheibe

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Schwanebeck. Es wird gehämmert, geschraubt, geschweißt. In der neuen Oberschule Schwanebeck laufen die Arbeiten auf Hochtouren, die Abnahmen stehen bevor. Aufgrund eines massiven Wasser-einbruchs im Juli musste der Umzug auf Oktober verschoben werden. Nach den Herbstferien ist es soweit.

Das hofft allen voran der vom Landkreis Barnim als Schulträger eingesetzte Baustellenleiter Sven Krenzien. Der Joa-chimsthaler kennt jede Ecke auf dem Bau und weiß, wo es noch hakt. Immer wieder kommen Bauleute vorbei, denen er Anweisungen gibt oder das Tempo anheizt. Denn schon am 10. September steht die Sachverständigen-Abnahme an, dann muss das Gröbste passen.

Vom 22. bis 26. Oktober sollen die Kisten von der Grundschule in die Oberschule wandern. Die Möbel sind schon größtenteils da, weil die nun verschobene Eröffnung eigentlich für Sommer anstand. Stapel von Stühlen und Schulbänken stehen in den Klassenräumen, auf den Fußböden muss noch poliert und versiegelt werden. Nicht alles wurde bislang zur vollsten Zufriedenheit des 44-Jährigen ausgeführt. „Da muss nochmal nachgearbeitet werden“, schaut er kritisch auf Schlieren am Boden. Sicherheitsbeleuchtung und Sprachalarmierung müssen funktionieren, ehe die Schüler und Lehrer einziehen. Auch die Zuwegung fehlt noch. Ein vier Meter breiter Streifen Pflaster, der sich schräg hin zum Eingang erstrecken wird, lässt künftig auch Menschen mit körperlichen Defiziten ohne Hindernisse zum neuen Fahrstuhl gelangen.

In einem Vestibül sammeln sich die Schüler künftig, bevor es in die Klassen geht. 620 Mädchen und Jungen in 24 Klassen- und Fachräumen werden in dem 890 Quadratmeter großen Neubau für die richtige Atmosphäre sorgen. Verbunden wurde der Neubau mit der alten Schule vom Typ Erfurt aus dem Jahr 1974. „Das hat doch eine Menge Probleme mit sich gebracht“, blickt Krenzien auf die vergangenen Monate Bauzeit zurück. Diese Erfahrungen lassen sich später auf weitere, geplante Sanierungsvorhaben von Kreis-Schulen übertragen.

12,5 Millionen Euro fließen aus dem Kreis-Haushalt in den Campus Schwanebeck. Hell und modern sind die Räume. Orange- und Blautöne dominieren die fünf Etagen, immer etwas variiert und gut zu unterscheiden. Holzverkleidungen rund ums neue Gebäude, aber auch im Vestibül und in der künftigen Bibliothek sowie im Aufenthaltsbereich sorgen für einen warmen Anblick und dämpfen zudem den Lärm. Breite Türen, Flure und der Fahrstuhl lassen künftig auch Schüler mit Behinderungen hier lernen.

Aktuell werkeln die Firmen im Elektrobereich, an den Sockelleisten und Silikonfugen, am Geländer und reparieren kleine Schäden auf Wänden. Im Außenbereich wird Erde geebnet, das Kleinspielfeld heute voraussichtlich fertiggestellt. Nach dem Wassereinbruch im Keller herrschte in der gesamten Heizzentrale Land unter! Die letzten Trockner kommen jetzt raus. Die beiden Fachräume im Keller - eine große Küche und eine Holzwerkstatt für den WAT-Unterricht - wurden zum Glück nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der größte Raum ist das Lehrerzimmer. Verschließbare Schränke stehen schon. Fast 50 Lehrerinnen und Lehrer finden hier einen Arbeitsplatz. Das Rektorenzimmer ist gleich nebenan.

Nach den Herbstferien geht das Vorhaben in die nächste Runde. Dann ziehen die Schüler ab der fünften Klasse in den Neubau, die Grundschüler der Klassen 1 bis 4 in die Container um. Die Grundschule wird saniert und der Durchbruch zum Neubau vollzogen. Einen gläsernen Übergang gibt es bereits. Fassade, Dach, Fenster, Sanitärbereich kommen unter die Hände der Fachleute. Die Bürgersolaranlage auf dem Dach ist dann ab 16. Oktober bis Ende Dezember außer Betrieb, wird aber anschließend wieder auf die Grundschule aufgesetzt. Diese Arbeiten sollen bis Sommer 2019 abgeschlossen sein, parallel entsteht ein moderner Campus mit 37 Parkplätzen und zwei Baumreihen, Spielgeräten und reichlich Platz für Jugendliche.