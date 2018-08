Neuer Winterdienst auf der Autobahn

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) 2,1 Millionen Euro hat die Havellandautobahn GmbH in ihren neuen Fuhrpark investiert. Außerdem wurden 17 Mitarbeiter für den Winterdienst auf rund 75 Autobahnkilometern eingestellt. Betriebsstart ist am Sonnabend.

Derzeit stehen die leuchtend orangefarbenen Einsatzfahrzeuge auf dem ehemaligen Oranienburger Gelände des Reifenwerks Pneu Laurent und warten auf ihren ersten Einsatz. Aktuell werden die neuen Mitarbeiter geschult. Die private Projektgesellschaft Havellandautobahn ist also für die nächsten 30 Jahre nicht nur für den Ausbau der A 10 und der A 24 zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin, sondern ab 1. September auch für die Pflege und den Erhalt der Strecken zuständig. Die neue Autobahnmeisterei der Gesellschaft entsteht derzeit im Gewerbegebiet von Vehlefanz. Bislang waren drei Autobahnmeistereien (Birkenwerder, Bernau und Wittstock) für den Winterdienst auf diesen Abschnitten der A 10 und A 24 zuständig.

Am Mittwoch verschaffte sich Oberhavels CDU-Bundestagsabgeordneter Uwe Feiler auf dem provisorischen Betriebshof in Oranienburg einen Überblick über das erste Brandenburger Autobahnprojekt in einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP). Bei dieser Gelegenheit ging Frank Süsser, Ministerialrat beim Bundesverkehrsministerium, noch einmal auf die Forderung Neuruppins ein, die A 24 bis Neuruppin sechsspurig auszubauen. Ein derartiger Ausbau rechne sich nur ab 65 000 Fahrzeugen am Tag. „Für die A 24 liegen die Prognosen bis 2030 aber bei maximal 45 000 Fahrzeugen. Das wäre nicht wirtschaftlich“, so Süsser. Zwischen Fehrbellin und dem Dreieck Havelland entstehe eine intelligente Lösung, die zu einer Quasi-Sechsspurigkeit führe. Bei Verkehrsspitzen werde dann der Standstreifen als dritte Spur geöffnet. Sollten die Prognosen nicht eintreffen, so Frank Süsser, könne die intelligente Erweiterung der Fahrbahnen auch bis Neuruppin führen. „Wir gehen aber nicht davon aus“, sagte Süsser.