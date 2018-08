Filme aus 19 Ländern bei der „Provinziale“

Boris Kruse

Eberswalde (MOZ) Einfach aussteigen! Der Natur nah sein. Ein ursprüngliches, einfaches Leben in Gemeinschaft genießen. Dieser Plan nimmt für drei junge Neo-Hippies aus Berlin einen etwas anderen Lauf als gedacht. Sie wollen ihren Traum in einem entlegenen Dorf in Polen leben. Doch im Kontakt mit den Einheimischen dort treten heftige Unterschiede zu Tage.

Ein typischer Stoff für die „Provinziale“, das Filmfest in Eberswalde. Die polnische Filmemacherin Katarzyna Trzaska war mit der Kamera dabei, als die drei zivilisationsmüden Berliner sich auf den Weg machten. Ihre Dokumentation „Das Dorf der schwimmenden Kühe“ eröffnet in diesem Herbst das Festival, das sich auch in seinem 15. Durchlauf dem Leben in ländlichen Räumen widmet und insbesondere Fragen rund um Interkulturalität, Ökologie und Wirtschaft in den Blick nimmt.

Das Festival findet vom 6. bis 13. Oktober im Paul-Wunderlich-Haus statt. Insgesamt 39 Wettbwerbsfilme werden dort in diesem Jahr gezeigt. Sie verteilen sich auf die etablierten vier Kategorien Dokumentarfilm lang, Dokumentarfilm kurz, Kurzspielfilm und Animation. Ihnen winken Preisgelder von bis zu 4000 Euro. Die Programmkommissionen haben im Vorfeld insgesamt 849 eingesendete Beiträge aus 71 Ländern gesichtet.

Weitere Themen aus dem acht Produktionen umfassenden Hauptwettbewerb für Lang-Dokus: In dem Film „Mama Colonel“ geht es um eine Polizeichefin im Kongo, die sich für die Rechte von Frauen und Kindern einsetzt. Der deutsche Film „Habitat“ dokumentiert ökologische Veränderungen sowie den Alltag in einer früheren Bergbaulandschaft in Sachsen-Anhalt.

„Die Beiträge sind in diesem Jahr thematisch sehr unterschiedlich, sie lassen sich nicht einordnen“, sagt Sascha Leeske, der das Festival organisatorisch betreut. Er und seine Mitstreiter um Festivalleiter Kenneth Anders legen Wert darauf, dass auf der „Provinziale“ auch Filme laufen dürfen, die zuvor bereits auf anderen Festivals gezeigt worden sind.

Auch in diesem Jahr werden die Wettbewerbe wieder von einem Rahmenprogramm flankiert. So wird zum Beispiel Fred Zinnemans US-Western „High Noon – 12 Uhr mittags“ von 1952 gezeigt. An jedem Abend finden nach den Filmen noch Lesungen und Konzerte statt. Der Eingangsbereich des Paul-Wunderlich-Hauses wird als „Tor zur Provinz“ von dem Künstler Matthias Friedrich Mücke gestaltet.

6.–13. Oktober, Paul-Wunderlich-Haus, Eberswalde; Programm: www.filmfest-eberswalde.de