Linkes Personalkarussell noch nicht in Gang

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Seit Ende Juli wurde über einen Rücktritt von Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) spekuliert. Selbst in ihrer Partei hatten eine Reihe von Politikern den in dieser Woche vollzogenen Rücktritt kommen sehen. Aber Vorbereitungen für eine Nachfolge wurden offenbar nicht getroffen. „Wir konnten nicht jemand suchen, so lange Diana Golze im Amt war“, heißt es in der Partei. Die Furcht war groß, dass so etwas ans Tageslicht dringt und Golze erst recht beschädigt hätte. Auch die Parteibasis hätte das wohl nicht verziehen.

Relativ sicher scheint inzwischen, dass sich eine Frau – eine solche muss es nach den Vorgaben der Partei sein – in der Landtagsfraktion findet. Das würde jedoch ein gewisses Risiko mit sich bringen. Eine Ministerin muss laut Satzung ihr Landtagsmandat abgeben. Da der Cottbuser Abgeordnete Matthias Loehr Anfang nächsten Jahres in die Kreisverwaltung Spree-Neiße wechseln könnte, rücken neue Politiker von der Landesliste ins Parlament nach. Wären die nächsten auf dieser Liste verhindert, wäre Peer Jürgens an der Reihe, der wegen Betruges bei der Abrechnung der Fahrtenpauschale verurteilt worden war und von der Fraktion als Mitarbeiter gekündigt wurde. Der entsprechende Prozess läuft vor dem Arbeitsgericht noch.

Gesucht wird eine Golze-Nachfolgerin offenbar auf Bundesebene, nicht zuletzt in der Bundestagsfraktion. Die brandenburgische Linkenabgeordnete Kirsten Tackmann soll schon abgewunken haben, heißt es. Jetzt werden Frauen aus anderen Landesverbänden ins Auge gefasst.

Gefunden werden muss auch ein Staatssekretär. Amtsinhaberin Almuth Hartwig-Tiedt wird ausgewechselt, sobald das Ministeramt neu besetzt wird, heißt es bei der Linken. Sie ist als Verwaltungschefin noch mehr für Behördenversagen im Pharmaskandal verantwortlich als Golze.

Einen Staatssekretär für das mit Arbeit, Familie, Frauen und Sozialem breit aufgestellte Haus zu finden, dürfte fast noch schwerer sein als eine Ministerin. Für beide gilt, dass die Amtszeit zunächst erst einmal auf ein Jahr begrenzt ist. Dann sind Wahlen – Ausgang offen.

Mittelfristig muss die Linke zudem eine neue Spitzenkandidatin finden. Auch diese Aufgabe sollte Diana Golze übernehmen. Die neben Golze zweite Landeschefin Anja Mayer hatte immer erklärt, dass sie gar nicht für den Landtag kandidieren will. Jetzt, so sagt sie, wird sie verstärkt zu einer Kandidatur gedrängt.