Dutzende Konzerte beim Musikfest Berlin

dpa

Berlin (dpa) Rund zwei Dutzend Ensembles und Orchester, 1700 Musiker, Solisten aus aller Welt - das Musikfest Berlin bietet in diesem Jahr wieder ein Panorama der klassischen Musik mit Werken von Anton Bruckner bis Alban Berg. Von diesem Samstag an bis zum 18. September werden in der Philharmonie das Boston Symphony Orchestra mit Chefdirigent Andris Nelsons, der designierte Musikdirektor der Metropolitan Opera New York, Yannick Nézet-Séguin, mit dem Rotterdam Philharmonic Orchestra sowie das Concertgebouw Orchestra Amsterdam mit Manfred Honeck erwartet.

Zum 100. Geburtstag von Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) und dem 100. Todestag von Claude Debussy (1862-1918) werden zentrale Werke beider Komponisten präsentiert.

Eröffnet wird das Festival nach Angaben der Berliner Festspiele in der Philharmonie mit der Staatskapelle Berlin und Daniel Barenboim am Pult. Zu Gast sind auch die Münchner Philharmoniker mit Valery Gergiev sowie das Ensemble intercontemporain (Paris), das Ensemble Modern Orchestra (Frankfurt) sowie das Orchester der Lucerne Festival Academy.

Auch die Berliner Philharmoniker, das Rundfunk Sinfonie-Orchester Berlin, das Konzerthausorchester, das Deutsche Sinfonie-Orchester spwie das Orchester der Deutschen Oper sind mit von der Partie.