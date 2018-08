Kauder muss um Fraktionsvorsitz bangen

Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Normalerweise wäre es ein Routinetermin: Am 25. September wählt die Unionsfraktion ihren Vorsitzenden. Erneut, muss man hinzufügen, denn die Abgeordneten von CDU und CSU bestimmen ihren Chef gleich zwei Mal in einer Legislaturperiode: Einmal direkt nach der Wahl und dann noch einmal für die restlichen drei Jahre. Nun ist Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) alles andere als ein Neuling auf Probe; er amtiert seit 13 Jahren, das ist Unionsrekord. Dennoch ist die derzeitige Lage für den 68-Jährigen alles andere als Routine. Womöglich kommt es Ende September zu einer Kampfabstimmung: Der Finanzexperte und Fraktionsvize Ralph Brinkhaus aus dem mächtigen Landesverband Nordrhein-Westfalen will offenbar ebenfalls kandidieren.

Schon bei seiner Wiederwahl vor einem Jahr kassierte Kauder über 50 Gegenstimmen; ein herber Dämpfer für ihn, ein Warnsignal aber auch an Kanzlerin Angela Merkel (CDU), als deren verlässlicher Zuarbeiter Kauder gilt. Ein paar Monate später folgte das Drama um den Paragrafen 219a: Kauder wollte den Sozialdemokraten einen Alleingang bei der Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen zugestehen Ein Aufschrei in Kauders Fraktion war die Folge: Wechselnde Mehrheiten gleich zum Auftakt des ungeliebten Bündnisses mit den Sozis, noch dazu beim heiklen Thema Abtreibungen – das ging vielen Unionsabgeordneten zu weit. Kauder musste eine Kehrtwende machen, nur sein gutes Verhältnis zu SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles rettete ihn. Die Spekulationen über seine Ablösung nahmen zu.

Wieder ein paar Monate später machte er auch im großen Flüchtlingskrach keine besonders gute Figur: Der Streit lief ebenso aus dem Ruder wie die Abläufe in der Fraktion; erstmals in ihrer Geschichte tagten CDU und CSU getrennt. Paradoxerweise nutzten die Chaostage Kauder am Ende: Nach ihrer Nahtod-Erfahrung stand Christdemokraten und Christsozialen der Sinn nicht gerade nach weiterem Ärger, der Fraktionschef konnte seine erneute Kandidatur für den September nun offiziell ankündigen.

Doch jetzt sorgt die Personalie Brinkhaus für neuen Wirbel – und für Überraschung selbst in dessen eigenem Landesverband. Mit Kauder hat Brinkhaus nach Angaben aus Fraktionskreisen gesprochen, öffentlich geäußert hat er sich zu seinen Plänen bislang nicht. Kauder schon: „Ich kandidiere am 25. September in jedem Fall.“