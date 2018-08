27. Kinderfilmtage in Letschin

Josefine Jahn

Letschin (MOZ) Zum bereits 27. Mal zieht das Kinderfilmfest durch das Land Brandenburg und macht dabei auch für eine Woche Halt in Letschin. Vom 17. bis 21. September werden dort täglich Filme für Kinder und Jugendliche gezeigt. Im Voraus hat sich eine Jury zusammen gesetzt und die diesjährige Auswahl der Filme getroffen. Die Prämisse ist immer: „Es muss um für Kinder und Jugendliche bedeutsame Themen gehen, die Geschichte muss fesseln und ihren Konflikt in aller Tiefe ausloten, die Produktion gut gemacht sein und ein nachhaltiges ästhetisches Erlebnis gestalten.“ So die Beschreibung im Vorwort der Begleitbroschüre für das diesjährige Fest, das unter dem Motto „Wo es mir gefällt...“ stattfindet. Veranstaltet vom Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg in Kooperation mit dem Filmverband Brandenburg hat das Brandenburger Filmfest an Beliebtheit immer mehr gewonnen. Vielleicht auch, weil es sich nicht auf einen Ort festlegt, sondern mehrere Orte im Bundesland bespielt. Ab dem 4. September, wenn in Bernau der Auftakt stattfindet, zieht das Fest auch durch Senftenberg, Fürstenwalde, Frankfurt, Lübbenau, Königs Wusterhausen, Rheinsberg und andere Orte.

Erzieher und Lehrerinnen erhalten Begleitmaterial zu den ausgewählten Filmen, um deren Inhalte mit den jungen Zuschauern zu besprechen und reflektieren zu können. Für jede Altersstufe – auch das ist Bedingung für die Aufnahme ins Programm – sind Streifen dabei, die anregen, aber nicht überfordern sollen, sowie ein versöhnliches oder ermunterndes Ende haben. Bei der Filmauswahl waren neben der Erwachsenen-Jury auch wieder Kinder beteiligt. Schließlich können diese sich am besten in das Publikum hinein versetzen und einschätzen, was ihre Altersgenossen zum Lachen bringt, bewegt und zum Nachdenken anregt. Zusammen gekommen ist ein Programm aus sieben Spielfilmen, Kurzfilmen sowie einem Bilderbuchkino für die Jüngsten.

„Zum ersten Mal waren in diesem Jahr alle Programme sehr schnell ausgebucht“, sagt Boris Klein vom Kreis-Kinder-und-Jungendring, einer der Träger des Kinderfilm-Projektes. Mehrere Kindergärten und Grundschulen hatten im Voraus ihr Interesse bekundet, sich mit Gruppen zum Filmgucken im Letschiner Haus Lichtblick angemeldet.

Weitere Info zum 27. Brandenburger Kinderfilmfest unter https://bit.ly/2LB135t