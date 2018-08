Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Stress für Mensch und Tier – vor allem das bringt die halbjährliche Zeitumstellung. Und die gesundheitlichen Langzeitfolgen sind noch gar nicht abzuschätzen. Dies legen diverse Untersuchungen nah.

So regelmäßig, wie bisher die Uhren verstellt werden, erblicken immer neue Studien und Umfragen das Licht der Öffentlichkeit, die der Frage nachgehen, wie unsere Gesundheit auf den Wechsel von Sommer- und Winterzeit reagiert. Seit Jahren lässt etwa die Krankenkasse DAK die Deutschen zur Zeitumstellung befragen. Konstant gibt da jeder Vierte an, deshalb Probleme zu haben – in diesem Jahr waren es 27 Prozent. Besonders stark in Mitleidenschaft gezogen fühlen sich übrigens Ostdeutsche und Baden-Württemberger. Bundesweit leiden demnach die meisten Menschen an Einschlafproblemen und Schlafstörungen – 63 Prozent der Frauen und 53 Prozent der Männer. Knapp ein Drittel konnte sich schlechter konzentrieren, 26 Prozent fühlten sich gereizt. Für DAK-Ärztin Dr. Susanne Bleich ist klar: „Der Körper lebt nach seiner eigenen Uhr – und die stellt sich eben nicht von einem Tag auf den anderen um.“

Die Krankenkasse KKH wiederum hat festgestellt: Für Haushalte mit Kindern ist die Zeitumstellung eine besonders große Herausforderung. In der KKH-Umfrage hätten 47 Prozent aller Familien mit Kindern bis zwölf Jahren angegeben, dass sich der Dreh an der Uhr beim Nachwuchs bemerkbar mache – sei es durch schwieriges Aufstehen am Morgen oder schlechtes Einschlafen am Abend. Für Gerhard Klösch, Schlafforscher von der Uni-Klinik für Neurologie in Wien, ist das kein Wunder: „Bis zum zehnten Lebensjahr brauchen wir zwischen zehn und elf Stunden erholsamen Schlaf, als Jugendliche rund neun Stunden. Erst danach sind sieben Stunden ausreichend.“ Die Umstellung auf die Sommerzeit koste Kinder und Jugendliche 32 Minuten Schlaf – und dieses Minus könne sich täglich über zwei Wochen hinziehen und kumulieren.

Was sich alles vielleicht nicht dramatisch anhört. Jedoch hatte schon vor zehn Jahren Professor Till Roenneberg von der Ludwig-Maximilians-Universität München gewarnt, dass dies drastischere Auswirkungen haben wird als zuvor vermutet. Das passt zu Studien aus mehreren Ländern, die eine erhöhte Zahl von Herzinfarkten in den ersten Tagen nach der Zeitumstellung beschreiben – wenn auch die errechneten Prozentzahlen sehr unterschiedlich ausfallen. „Das Argument, bei der Zeitumstellung handle es sich ‚nur’ um eine Stunde, trügt“, warnt jedenfalls Roenneberg. Die innere Uhr passe sich mit Hilfe des Tageslichts an den 24-Stunden-Rhythmus der Umwelt an. „Diese minutiöse Anpassung wird jedoch durch die Zeitumstellung empfindlich gestört.“

Und wir Menschen sind da nicht allein. Die Kuh etwa ist ein Gewohnheitsstier. „Kühe lieben Rhythmus und haben ein ganz gutes Zeitgefühl. Idealerweise werden sie in einem ganz gleichmäßigen zwölfstündigen Rhythmus gemolken“, erläutert Philipp Wenz. Er gilt als „Kuhflüsterer“ und berät Landwirte zum stressarmen Umgang mit Weidetieren. Durch die Zeitumstellung würden die Tiere weniger Milch geben. Innerhalb von zwei Wochen steige die Milchleitung dann wieder an.

Weil das so ist, untersucht Pål Westermark am Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf bei Rostock jetzt die innere Uhr von Nutztieren. Man wolle lernen, was diese für das grundlegende Wohlbefinden der Tiere bedeute. „In der Folge hat das auch eine immense Bedeutung für die Humanbiologie.“ Wie die innere Uhr des Menschen genau tickt, kann man also vielleicht bald mit Hilfe von Kühen besser verstehen.